La star di “Bullet Train” Andrew Koji trova il lato positivo del flop di “Snake Eyes”.

Foto di Christopher Jue/Getty Images per la Paramount Pictures

Potresti essere solo a conoscenza del breakout Treno ad alta velocità stella Andrea Koji, ma ciò non significa che l’attore laborioso non sia stato ai margini di un’ampia celebrità per un po’ di tempo ormai. In effetti, ha avuto un ruolo da protagonista in un film che è fallito così tanto da uccidere il tentativo di riavvio del franchise di GI Joe.

L’attore 34enne, che ammette la sceneggiatura Occhi di serpente: GI Joe Origins era “orribile”, ha detto Intrattenimento settimanale che anche se il film è stato bombardato (ha realizzato meno della metà del suo budget di $ 80 milioni e molto meno dei $ 160 milioni stimati necessari per raggiungere il pareggio), ha imparato molto dall’esperienza.

“Quello che ho sentito è che è importante iniziare a lavorare sul lungometraggio il prima possibile. Non appena ottieni la cosa, lo fai perché poi sei in una sorta di lista o hai un accordo pre-studio o qualcosa del genere. Quindi questo ne faceva parte. Veramente mi piaceva Robert [Schwentke], la regista. È decisamente più il regista di un attore che di un franchise o di un IP. E immagino che abbia portato a Treno ad alta velocitàche poi ha portato anche al film che ho fatto con John Malkovich [Seneca – On the Creation of Earthquakes]. E poi, ho ottenuto il film indipendente che ho fatto dopo”.

Koji, ovviamente, sta vivendo un’impennata nella sua carriera grazie a Treno ad alta velocità. Tuttavia, l’attore ha condiviso il modo in cui rimane con i piedi per terra con tutto ciò che accade intorno a lui, inclusa la meditazione, poiché l’attore dice di aver lavorato con “alcune persone difficili” finora a Hollywood, e conosce l’importanza di ricordare quanto sei piccolo nel mondo. quadro generale.

“A parte la meditazione e il lavoro personale che faccio praticamente ogni giorno, mi sento come se tu davvero… Questo è quello che sto per dire, perché ho lavorato con alcune persone difficili nei miei ultimi film: Penso sia una scelta. Penso che abbiano fatto una scelta per credere in questo. Ovviamente, se diventi super, super famoso, la vita sarebbe diversa e difficile. Ma penso sia solo sapere che non sei così importante, davvero. Non lo so. Ho questa citazione. Questo è qualcosa che ho imparato di recente, che ha messo tutto in prospettiva per me. Lo reciterò per te ora dalla cima della mia testa. È qualcosa che mi ripeto ogni giorno e ho pensato che forse questo è quello che sto attraversando ora per ricordare a me stesso che sono solo un essere umano e che siamo solo una piccola parte in tutto questo pezzo”.

Mantiene questa mentalità e la mette in prospettiva rispetto alla realtà del mondo fisico.

“Rispetto ai movimenti massicci del cielo e della terra, rispetto all’immensità del tempo geologico, i più grandi atti dell’umanità ei monumenti sono sottostimati. Nel nostro egoismo e nella nostra visione di noi stessi come il centro dell’universo, immaginiamo che le nostre vite abbiano un significato, un’importanza e un posto accanto alle stelle, alle montagne e ai fiumi. Loro non. Non possiamo sperare in un vero significato nella storia dell’universo, ma possiamo conoscerlo meglio e possiamo esserne una parte migliore”.

Treno ad alta velocità è in programma ora nelle sale.