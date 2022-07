La star di “Black Adam” elogia la spinta alla rappresentazione del film

Foto di Kevin Winter/Getty Images

Il Adamo Nero uscita del film nel mese di ottobre. È un veicolo per Dwayne Johnson, e mentre interpreta il personaggio principale, altri come Quintessa Swindel sono nel film. Swindel interpreta Cyclone e, essendo non binario, è felice che possano essere fuori e in un grande film.

L’esecutore fa commenti sul progetto in un articolo pubblicato oggi da Collider. Nel pezzo, Swindell e altri sul rilascio dicono che molto è bello, riconoscibile e Swindell aggiunge che essere nella lista del cast è una conferma di chi sono come persona.

“È così speciale, sapendo che non devo, e non ho mai dovuto, nascondere una parte così importante della mia identità per il bene di voler lavorare in questo settore. Sento che questo film è stato anche solo una grande conferma di ciò. Spero che in un modo o nell’altro possa servire come rappresentazione per altri giovani trans o attori trans, indipendentemente dallo spettro in cui si trovano, passando, non passando, tutte quelle stronzate. Non importa finché vuoi fare quello che vuoi fare, allora tutto è davvero possibile”.

Più avanti nel pezzo Swindell dice che il cast ha potuto vedere com’era per i loro personaggi usare i loro poteri per la prima volta e, assistere a Cyclone è stato così emozionante che ha suscitato sentimenti. In particolare, Swindell afferma che finora è stato il momento clou della loro carriera.

“Era pazzesco, pazzesco, perché ogni tanto avevamo visto degli effetti visivi, ma era semplicemente fenomenale. Penso che sia la cosa più orgogliosa che abbia mai fatto, sai? Ci tengo molto”.

Adamo Nero apre il 21 ottobre.