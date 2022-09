La star di “Black Adam” afferma che il film è un punto di ingresso perfetto per chi non lo sapesse

Tramite Warner Bros. Pictures

Per molti che si dirigono al cinema entro la fine dell’anno per vedere i DC Adamo Nero, il retroscena dell’antieroe e degli altri personaggi della DC Comics che si uniranno a lui sul grande schermo sarà ancora in gran parte estraneo. Aldis Hodge, che interpreta Hawkman nel film, ha rassicurato gli spettatori sul fatto che il film di supereroi in uscita ha punti di ingresso soddisfacenti sia per i fan dei fumetti disinformati che per quelli accaniti.

Black Adam doveva inizialmente recitare nel film DC Extended Universe del 2019, Shazam! come un pezzo importante del retroscena del supereroe ma, alla fine, Johnson ha deciso che ognuno di loro meritava la propria storia di origine separata. Anche per coloro che non hanno familiarità con il materiale originale e hanno seguito il mondo DC solo attraverso il grande schermo, ricorderanno forse una menzione usa e getta di Black Adam in Snocciola! quando l’antico mago Shazam dice che il suo precedente campione ha rilasciato i Sette Peccati Capitali. Sì, quello era Black Adam.

“C’è molta storia per capire da dove cominciare con questo personaggio”, ha detto Hodge Lo sfogo sullo schermo su Hawkman, che è la reincarnazione del principe egiziano che ha reso schiavo Black Adam, e anche il leader della Justice Society of America. Tutti questi livelli potrebbero creare confusione se gli spettatori non hanno informazioni di base sui personaggi, ma Hodge dice Adamo NeroIl punto di partenza è “un posto fantastico” sia per coloro che “si conoscono e amano [Hawkman] e cosa [Black Adam] is” e le persone che cercano di scoprire questi personaggi per la prima volta.

Fare clic per ingrandire

“Se sei un fan, otterrai ciò che desideri, otterrai ciò di cui hai bisogno”, dice Hodge, aggiungendo che, d’altra parte, “Se non sai nulla di questo , otterrai tutto ciò di cui hai bisogno per sapere di cosa si tratta [character] è.” Crede che il film trasformerà gli spettatori in fan del suo personaggio. “Hanno iniziato questo personaggio e questa squadra nel punto esatto giusto per far decollare tutta questa cosa”, ha concluso.

Adamo Nero include anche Noah Centineo nei panni di Albert “Al” Rothstein/Atom Smasher, Sarah Shahi nei panni di Adrianna Tomaz/Isis e Pierce Brosnan nei panni di Kent Nelson/Doctor Fate, tra le altre star. Uscirà nei cinema il 21 ottobre 2022.