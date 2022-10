La star di “Barbarian” rivela la scena più disgustosa da girare in un horror già nodoso

Immagine tramite 20th Century Studios

Ci sono momenti in cui l’orrore dell’orrore si traduce inevitabilmente nella vita reale e nel film Barbaro sicuramente ha fatto il trucco. Già in un ambiente in cui elementi e scene nodose sono incessantemente inevitabili, i set horror sono una calamita per qualsiasi cosa e tutto ciò che è assolutamente osceno, e sembra che il Barbaro il set non era un’eccezione alla regola, come da testamento dato dalla protagonista Georgina Campbell.

Barbaro ha visto la sua uscita all’inizio di settembre, raccogliendo reazioni immediate grazie alla sua colonna sonora quasi perfetta di Rotten Tomatoes come il film horror straziante ideale. La sensazione intrisa di sangue vede il personaggio di Campbell scoprire una presenza sinistra in agguato sui muri del suo Airbnb e, con grande sorpresa di tutti, anche la scena orribilmente disgustosa in cui Tess si imbatte in The Mother era altrettanto “disgustosa” per i fan come lo era per il attori.

Nella scena, il personaggio interpretato da Matthew Patrick Davis è una donna nuda deforme che è un prodotto della consanguineità. Come risultato delle buffonate del padre stupratore, la madre conosce solo la violenza e, stranamente, ha ancora un istinto materno che ha raccolto da un video riprodotto a ripetizione. Come risultato delle avventure di Tess nelle stanze segrete della casa, al personaggio è permesso sopravvivere solo finché lascia che la Madre la …”madre”. Per questo motivo, Tess deve bere un biberon pieno di latte e capelli visibili che pendono dal biberon.

Naturalmente, l’attrice l’ha interpretata come una scena senza senso da girare, dicendo a Digital Spy che “era difficile non ridere perché non appena quella bottiglia è caduta, eravamo tutti tipo, ‘Oh mio Dio, è ridicolo”, tuttavia , la scena indimenticabile si è rapidamente trasformata in un’esperienza ancora più disgustosa di quanto inizialmente previsto.

“I capelli erano uno sviluppo. Ci sono molti capelli addosso [The Mother]quindi penso che avessimo fatto un paio di riprese e poi stavamo facendo una ripresa in cui Zach [Cregger, writer/director] mi urlava cose da fare, quindi era tipo, ‘Fai schizzare un po’ il latte dalla bocca, fallo schifoso!’ All’improvviso c’era un capello lì e poi lui ha detto, ‘Più capelli! Aggiungi più capelli in modo che qualcuno entri, spingendo i capelli su di esso. Era disgustoso. Sì, cosa dobbiamo fare per l’arte”.

Indipendentemente da ciò, l’attrice sembra amare alcuni dei momenti più nauseanti del Barbaro. In una scena eliminata recentemente pubblicata, un topo masticato viene nutrito con la forza da AJ, interpretato da Justin Long, e l’attrice ammette di essere “così felice che stiano rilasciando [the scene].”

Nonostante il latte materno nutrito artificialmente e le prelibatezze dei roditori, Barbarian è ancora il film numero uno su HBO Max, a dimostrazione del fatto che a volte più la trama è grossolana, migliori sono le prestazioni.