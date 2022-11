La star di “Avatar 2” prende in giro la continuazione di un franchise horror di successo mentre un classico di Found Footage ottiene elogi

Foto tramite Artisan Entertainment

Con versioni entusiasmanti nell’MCU sotto forma di Black Panther: Wakanda per sempre, è abbastanza facile per il genere spettrale passare in secondo piano. Tuttavia, il genere horror è attualmente in fermento con una serie di aggiornamenti intriganti, la maggior parte dei quali è stata introdotta nel catalogo per un po’ di tempo. E qui al quotidiano di We Got This Covered orrore carrellata, è nostro dovere riportare le notizie con stile. Negli ultimi giorni, un sempre popolare Avatar: La via dell’acqua La star ha gentilmente stuzzicato i fan dell’horror con un possibile sguardo sul futuro di un franchise di genere preferito, mentre un leggendario found footage classico ha ricevuto una meritata rivalutazione. Lo sappiamo, ci sono molte notizie per una settimana.

Quindi, assicurati di aprire una nuova scheda per prenotare il tuo Wakanda per sempre biglietti e sbrigati a tornare mentre ci tuffiamo negli ultimi aggiornamenti del genere spettrale.

Il progetto Blair Witch mantiene ancora il peso per oltre 20 anni oltre il suo apice

Al suo rilascio iniziale nel 1999, Il progetto Blair Witch terrorizzava con successo gli spettatori con i suoi eventi di “vita reale” incentrati su un gruppo di amici che creavano un filmato trovato per individuare Blair Witch, una minacciosa leggenda metropolitana con un passato vendicativo. Tuttavia, nonostante sia stata fatturata come basata su eventi reali, la storia era ovviamente inventata, cosa di cui molte persone nel pubblico non erano a conoscenza. E in un recente thread su Reddit, i fan dell’horror hanno discusso di come le persone credessero effettivamente che il film fosse reale. In risposta, una pletora di utenti ha menzionato argomenti convincenti, insistendo sul fatto che la campagna di marketing del film era perfetta e che Internet non era ancora diventato il fenomeno che è ora. Vai a capire.

Dimenticare Avatar 2siamo tutti in trepidante attesa Non respirare 3

Mentre il mondo intero si prepara per il tanto atteso sequel di James Cameron Avatar: La via dell’acquai fan dell’horror hanno gravitato verso l’annuncio del cast di Stephen Lang, che ha interpretato il ruolo del notevole antagonista Norman Nordstrom in entrambi Non respirare film — un personaggio in cui Lang apparentemente riprenderà ancora una volta in futuro. In una recente intervista, Lang ha rivelato che ha sicuramente intenzione di approfondire la mente del suddetto personaggio per il terzo capitolo del franchise horror. E anche se non è stato ancora fatto nessun altro annuncio per la funzione, continueremo sicuramente a sperare nel prossimo capitolo.

Anche gli horror soprannaturali di successo alla fine finiscono sotto il radar

Nonostante gli elogi travolgenti e lo status di eredità, a volte anche i contendenti soprannaturali più degni vengono scelti per una scrittura poco brillante e una narrativa debole. Questo era essenzialmente il caso degli anni ’87 cuore d’angelo, che è stato portato al microscopio in un recente post sulla piattaforma r/horror. Non sorprende che le opinioni fossero divise nel mezzo, con gli spettatori divisi sul fatto che il film fosse effettivamente un successo o meno. La sua performance al botteghino non sarebbe ovviamente d’accordo, visto che il film non è riuscito a risuonare come una presa di denaro per il genere. Eppure, anni dopo, cuore d’angelo sta ancora ricevendo una discreta quantità di consensi, che deve contare qualcosa.

Torna qui domani, Blair Witches, per una nuovissima carrellata horror quotidiana.