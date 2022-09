La spiegazione di Pearl: un’inversione insanguinata del sogno americano

Dopo non aver realizzato un film dell’orrore per quasi un decennio, Ti West è tornato quest’anno con non uno, ma due film dell’orrore, Xche ha debuttato al SXSW, e ora Perla, un prequel al suo omaggio al grindhouse degli anni ’70. Mia Goth recita in entrambi, ma è la sua interpretazione Perla che merita davvero riconoscimenti. Ha co-scritto il film con West e ha interpretato la regina dell’urlo dell’anno, interpretando un’aspirante stellina con una psiche fragile. Più il sogno della celebrità di Pearl svanisce, più alto sarà il numero dei morti.

Confrontare i due film non è giusto. Sono molto diversi stilisticamente e tematicamente. Tuttavia, Perla sembra un’inversione intrisa di sangue del sogno americano, dal modo in cui è stato girato, alla tragica performance di Goth, dando vita a quella che dovrebbe essere una nuova icona horror. Qui, il meglio delle abilità di West è in piena mostra.

La perla è un vero incubo in Technicolor

Secondo una recente intervista con MovieMaker, West inizialmente voleva girare il film in bianco e nero, dato che è ambientato nel 1918. Perché non un’estetica espressionista tedesca in linea con l’epoca? Tuttavia, i pezzi grossi della A24 lo hanno dissuaso, dal momento che avevano una sfilza di recenti film in bianco e nero. Quindi, invece, West ha optato per il technicolor. La parola si riferisce ai processi cinematografici, che risalgono al 1916, risultando in colori ultra vibranti ma non molto realistici. Il mago di Oz è senza dubbio il classico technicolor più conosciuto. Tutti ne conoscono il palato dei colori, in particolare le esplosive pantofole rosso rubino e l’abito blu di Dorothy.

di perla il primo atto sembra soprattutto un cenno al mago di Oz, ma una versione molto più oscura di esso. Pearl, come Dorothy, è una contadina dell’America centrale che sogna qualcosa di più. I suoi genitori sono immigrati tedeschi. Suo padre (Matthew Sunderland) è malato e costretto su una sedia a rotelle, mentre sua madre, Ruth (Tandi Wright), è prepotente quanto Norma Bates. Abbatte costantemente le ambizioni di Pearl e le dice persino che sicuramente fallirà un’audizione di ballo, che è il pezzo grosso di Pearl per girare lo stato e potenzialmente il paese.

Il contorto fa un cenno al mago di Oz includere anche uno spaventapasseri che ha gli stessi colori esatti del personaggio del film classico. Il suo cameo è anche una delle scene sessuali più strane che abbia visto da molto, molto tempo. Ancora più importante, il technicolor crea un artificio che sottolinea le fantasie di Pearl. Si rifiuta di accettare la realtà e sogna costantemente ad occhi aperti di essere sul palco o nelle foto. Non importa quanto sua madre cerchi di contrastare le sue ambizioni, è certa di essere destinata a diventare la prossima grande star.

La sua spinta aumenta dopo che incontra un proiezionista bohémien, interpretato da David Corenswet. È lui che pianta un seme che Pearl può lasciare la fattoria. Parla anche di portarla in Europa, dove accade la “vera arte”. Tuttavia, è discutibile se gli importi davvero di Pearl o se voglia solo un’avventura di una notte. Ancora una volta, le ambizioni di Pearl la rendono cieca di fronte a quella probabile realtà.

Pearl come inversione del sogno americano

di perla technicolor e cinematografia lo fanno risaltare, ma anche i suoi temi. Sembra il film più carnoso di West, una macabra inversione del sogno americano. Pearl crede che chiunque in America possa farcela. La madre, tuttavia, non è così sicura. Mentre Goth porta il film, Wright si trasforma anche in una performance eccezionale. A un certo punto, crolla, ammettendo che non avrebbe mai pensato di dover prendersi cura di suo marito come una madre.

In un’altra scena straziante, Perla la sente piangere di notte. La mamma dice anche a sua figlia di concentrarsi su ciò che ha e sarà più felice. Questo è un personaggio crudo e ben scritto i cui sogni sono stati infranti. È costretta a confrontarsi con la realtà prima di lei, legata al fragile marito e alla fattoria. Inoltre, sottolinea anche che non molti sono gentili con gli immigrati tedeschi. Questa è l’era della prima guerra mondiale, dopotutto.

In contrasto con questo c’è la cognata dagli occhi azzurri e dai capelli biondi, Misty, interpretata da Emma Jenkins-Purro. Sembra che tutto le venga facile. Quando Pearl e Misty competono per l’unico posto in una compagnia di ballo, è abbastanza chiaro chi otterrà la pausa. Questi personaggi creano un contrasto sorprendente, duellanti versioni del sogno americano. Misty non affronta nessuna delle sfide che affronta Pearl.

L’inversione del sogno americano è resa più evidente quando Pearl ricrea a Motosega del Texas-come una scena a cena, con i cadaveri di sua madre e suo padre a tavola, con cibo ricoperto di vermi. Mi sarebbe difficile trovare una metafora visiva migliore per un sogno americano fallito di questa. È la famiglia americana rimasta a marcire. Nel frattempo, il marito di Pearl, Howard (Alistair Sewell), l’ha abbandonata per andare a combattere nella prima guerra mondiale. Nota anche che ha sempre saputo che avrebbe potuto lasciare la fattoria se avesse voluto. Ha accesso a una sorta di privilegio che lei non ha.

La perla come prodotto dell’ambiente

non mi piace il mago di Oz, è chiaro fin dall’inizio che Perla non può semplicemente fare clic sulle sue pantofole color rubino e scappare in un posto migliore. Ti viene da chiederti se sarebbe scattata e si sarebbe scatenata in una follia omicida se fosse stata cresciuta in circostanze diverse o avesse avuto l’aspetto di sua cognata. Come ha detto Goth in un’intervista, “Se fosse cresciuta in un’epoca diversa, possibilmente con genitori diversi che erano più solidali e incoraggianti, non credo che avrebbe seguito la strada che sta seguendo ed è davvero quello che mi ha aiutato a entrare in empatia con lei come personaggio, davvero. Non è solo un’assassina a sangue freddo. Sta davvero solo facendo il meglio di ciò che ha”.

Mentre Perla ha un sacco di uccisioni e spargimenti di sangue alla moda, questo è un film molto più basato sui personaggi di X. Goth offre davvero una performance sbalorditiva, in particolare le sue espressioni facciali maniacali e un particolare monologo che fa nell’ultimo atto. Questo è un esempio di un film in cui quasi tutto scatta per fare una dichiarazione audace sul sogno americano e la sete di celebrità. Il prossimo è MaXXXinela conclusione di West X trilogia. Questo sarà ambientato a metà degli anni ’80 a Los Angeles. Goth reciterà e co-scriverà di nuovo. Oh ragazzo!

Brian Fanelli è un poeta ed educatore a cui piace anche scrivere sul genere horror. Il suo lavoro è stato pubblicato in I tempi di Los Angeles, Letteratura mondiale oggi, Schuylkill Valley Journal, Aula magna dell’orrore, e altrove. Nei fine settimana, gli piace andare al cinema drive-in locale con sua moglie o rannicchiarsi sul divano e guardare film con la loro gatta, Giselle.

Imparentato