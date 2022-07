La Sketchy CGI della Marvel ha i fan di “Fantastic Four” che sperano in cose pratiche

tramite 20th Century Fox

Si è parlato molto del downgrade percepito negli effetti visivi del Marvel Cinematic Universe, con Thor: Amore e tuono essere ripetutamente chiamato per CGI che non è convincente, o comunque al di sotto degli standard che il pubblico si aspetterebbe da un blockbuster di supereroi con un budget di produzione di $ 200 milioni.

Ovviamente, il più grande franchise del settore non creerà mai avventure su piccola scala che richiedono a malapena alcun inganno digitale, ma ciò significa che eventuali incongruenze saranno solo poste sotto un esame più approfondito mentre la già polarizzante Fase Quattro continua.

Non aiuta il fatto che diversi artisti degli effetti abbiano evidenziato le cattive condizioni e la mancanza di credito che ricevono per aver assistito il MCU, ma a livello puramente estetico, l’attuale serie di personaggi generati dal computer scadente ha portato i fan ad incrociare le dita nel spera il Fantastici Quattro il riavvio utilizzerà i costumi pratici vecchio stile per trasformare Ben Grimm nella Cosa.