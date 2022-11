La recensione di The Noel Diary – un vuoto film di Natale romantico senza chimica

Caricamento dati JustWatch…

Il concetto è dolce, ma l’esecuzione della storia d’amore lascia l’amaro in bocca.

Esaminiamo il film Netflix The Noel Diary, che non contiene spoiler.

Il Periodo natalizio porta alcuni concetti interessanti nell’ambiente delle vacanze, e Il diario di Noël è abbastanza unico. Quando grande autore Jacob Turner (Justin Hartley) riceve la telefonata che sua madre è morta, torna nella sua città natale per raccogliere le sue cose.

Quando arriva, nota che una donna sta aspettando fuori dalla casa dall’altra parte della strada. La donna gli si avvicina e gli chiede se sa chi è sua madre perché ha cercato di trovarla prima di sposarsi.

Il diario che è nel titolo del film è di Rachel (Barrett Doss) il diario della mamma, e spiega come l’aveva data in adozione perché lui si era sposato fuori dal matrimonio. I genitori di sua madre erano contrari a far crescere il bambino, quindi ha dovuto prendere una decisione difficile.

Rachel non ha mai conosciuto sua madre, quindi ora aveva bisogno di trovare questo pezzo mancante prima di sposarsi. In questo viaggio, l’improbabile coppia cerca di scoprire di più sulla storia di Rachel, mentre vanno a chiedere ai vicini cosa sia successo tanti anni prima.

Lungo la strada, aiuta Jacob a riconciliarsi con suo padre, poiché trova quello biologico.

Questo film ha i suoi momenti, ma trovo un po’ strano che Rachel sia così innamorata del suo fidanzato che si prenda cura di dirlo a cena con Jacob. Naturalmente, come in tutte le commedie romantiche natalizie, i due iniziano a provare sentimenti romantici l’uno per l’altro perché stanno affrontando situazioni difficili ed emotive l’uno con l’altro.

Invece di chiamare il suo fidanzato e raccontargli cosa sta succedendo, Rachel si rifiuta di rispondergli. È del tutto possibile innamorarsi di qualcuno, ma questo film romantico semplicemente non è abbastanza credibile per raccontare questa storia.

Succede in un breve periodo di tempo e l’infedeltà è qualcosa che oltrepassa il limite in questo film. Fa freddo quasi quanto il cuore di Jacob all’inizio di questo film. Inoltre non hanno la migliore chimica, quindi è stato un orologio difficile.

Hanno provato a vendere la loro strana piccola storia d’amore, ma non funziona come avrebbero sperato. Certo, Jacob si addolcisce perché si rende conto che la vita è breve e non c’è bisogno di sprecarla in negatività, cosa che ha imparato da Rachel.

Ci sono dei bei momenti, ma non necessariamente funziona perché Hartley è un po’ troppo distaccato dal ruolo e non vende affatto il protagonista romantico. Doss almeno aggiunge un po ‘di coraggio nella sua battuta e in realtà mostra un po’ di emozione quando si innamora di Turner.

