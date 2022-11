La recensione di The Lost Patient – mistero tortuoso che si basa sul suo finale a sorpresa

Caricamento dati JustWatch…

Un thriller misterioso pieno di cliché a combustione lenta che fallisce a quasi tutti i livelli.

Esaminiamo il film Netflix The Lost Patient, che non contiene spoiler.

Il paziente perduto è un thriller psicologico francese scritto da Timothé Le Boucher e diretto da Christophe Charrier. Segue la storia di Thomas, un ragazzo di 19 anni che si risveglia in un ospedale 3 anni dopo che il resto della sua famiglia è stato brutalmente assassinato. Dopo essersi risvegliato, gli viene somministrato dell’ossigeno, ma più tardi nel suo letto d’ospedale vede una figura oscura incappucciata entrare nella sua stanza.

La misteriosa figura si arrampica sul letto e inizia a strangolarlo, ma questo viene spiegato come un attacco di panico. La mattina dopo è ancora a letto e viene accolto dalla sua psicologa Anna, che gli spiega di essere stato in coma e che lei è lì per aiutarlo. Spiega che la sua famiglia è stata tutta assassinata e Thomas è stato accoltellato, sopravvivendo a malapena, e c’è anche il problema di una sorella scomparsa. Insieme, cercano di ricostruire gli eventi che hanno portato all’orribile attacco e Thomas inizia ad avere dei flashback.

Il paziente perduto ha un mistero al centro, ed è davvero questo mistero che manterrà le persone coinvolte nella storia. Sfortunatamente, il film stesso è un po ‘lento e può essere difficile da vendere se non viene gestito nel modo giusto.

Il paziente perduto fa affidamento su musica lunatica, molta pioggia e temporali e l’esposizione alla fine fastidiosa del suo psichiatra. In una sequenza di flashback, vediamo Thomas entrare in una stanza vuota mentre la voce fuori campo dice: “È strano, una stanza vuota della casa”. Possiamo vederlo già grazie, non è richiesto alcun input. Pieno di tutti i tropi da cui dovremmo davvero essere passati ormai, il risultato è una visione superficiale e poco coinvolgente che spesso sembra e suona più come un videogioco che come un film.

Le scene sono trascinate, con molti tagli di persone che sembrano solo arrabbiate l’una con l’altra, e questo porta più a una sensazione da soap opera che a un thriller poliziesco di alto concetto. Mentre Thomas giace nel suo letto fissando una crepa nel soffitto, in un certo senso sapevo come si sentiva. Thomas si sta sottoponendo a fisioterapia in ospedale, ma ancora una volta ci sono solo molti sguardi imbarazzanti tra i personaggi, e l’intero stile che il regista sta cercando manca di vera tensione o suspense. Quando l’uomo incappucciato appare di nuovo, e Thomas è l’unico a vederlo, è fatto così bruscamente che non ha alcun impatto.

Come puoi immaginare, c’è una svolta nell’atto finale di cui il film sembra essere molto orgoglioso, ma ancora una volta il cattivo ritmo e l’epilogo improvviso aggiungono solo frustrazione al procedimento e non salvano in alcun modo il film. Una buona svolta dovrebbe essere prefigurata e suggerita, consentendo agli spettatori di giocare insieme al cast, ma Il paziente perduto non riesce nemmeno a gestirlo.

Lento, tortuoso e finale con una svolta insoddisfacente che offre poco per aiutare a elevare ciò che è accaduto prima, Il paziente perduto sembra un po’ troppo autoindulgente, e sembra pensare che un finale intelligente porterà gli spettatori a perdonare le sue precedenti indiscrezioni, tuttavia per me non era abbastanza, e tutto sembrava stranamente vuoto.

