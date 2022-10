La recensione di The Good Nurse – un thriller solido e costante

Caricamento dati JustWatch…

La buona infermiera ha due buone interpretazioni, mentre la narrazione semplice offre una suspense solida e costante.

Con un cast guidato da star, il film Netflix The Good Nurse ha tutto il potenziale. Ecco la nostra recensione ufficiale senza spoiler.

Sono stati girati centinaia di film su assassini nella vita reale o su quelli con il marchio di approvazione “seriale”. Certo, hai il tuo Carlo Manson, Jeffrey Dahmere Ted Bundy‘s del mondo, ma quei ragazzi sono tutti flash. Che ne dici di una storia su uno che gira tranquillamente senza cercare la fama o il tipo di luci della ribalta che le telecamere possono fornire? Ecco dove Carlo Cullen e la storia di La buona infermiera entra, un falso angelo della misericordia killer sotto il radar che si stima abbia ucciso quasi quattrocento pazienti in due stati, dozzine di ospedali e oltre 16 anni. E nessuno si è degnato di fermarlo.

Questo fino a quando un’infermiera in quell’ospedale del New Jersey, Amy Loughren (Jessica Chastain), ha iniziato a collaborare con lui. Un’infermiera premurosa che porta con sé un segreto, Amy sta soffrendo di insufficienza cardiaca e ha bambini piccoli. Il suo medico vuole che prenda un congedo medico, ma Amy ha bisogno dei soldi e della sua assicurazione sanitaria dopo che è lì per un anno. La condizione è così grave che il medico di Amy vuole che insegni alla figlia maggiore i segni premonitori di un ictus.

È un lavoro impegnativo lavorare di notte in terapia intensiva con un ospedale sotto stress finanziario. Ha avuto episodi di tachicardia e sta iniziando a far battere ripetutamente il suo cuore fuori ritmo. È allora che incontra Charles (Eddie Redmayne), un’infermiera appena assunta per alleviare alcuni dei suoi oneri professionali. Sono andati d’accordo in modo famoso, poiché “Chamy” diventa inseparabile al lavoro e a casa. Charles aiuta con i bambini e si impegna a portare la sua nuova migliore amica al traguardo di un anno per qualificarsi per l’assicurazione sanitaria in modo che possa ottenere un trapianto di cuore.

È allora che le cose diventano tragiche e strane allo stesso tempo. Molti dei suoi pazienti muoiono quando possono essere abituati una volta al mese. Questo sta accadendo settimanalmente o più. In qualche modo, alcuni pazienti finiscono con l’avere insulina nei loro corpi e nessuno sa come il farmaco sia finito nei sistemi del suo paziente.

Regia di Tobias Lindholm (Un altro round) e lavorando da uno script da 1917′S Krysty Wilson-Cairns, questo è un thriller semplice che gioca in modo troppo sicuro ma riesce comunque a generare abbastanza suspense per essere coinvolgente. Sebbene gran parte di ciò dipenda dall’entrare nel film ignaro – non incolpare lo sceneggiatore qui, il trailer elimina qualsiasi ambiguità e i marketer dello studio stanno interpretando l’angolo di Cullen – la regia serrata mantiene la narrazione tesa, mentre il protagonista le esibizioni di Chastain e Redmayne aiutano a sostenere più suspense del previsto.

La buona infermiera è adattato da di Charles Graeber La buona infermiera: una vera storia di medicina, follia e omicidio, un libro più giornalistico e basato sui fatti, che il film avrebbe potuto utilizzare di più. La sceneggiatura riproduce più scene di problemi cardiaci per costruire un legame più forte tra i due personaggi. (C’è stato un solo incidente in cui Cullen ha assistito Loughren quando aveva problemi respiratori). La seconda parte più interessante del film è davvero il rifiuto di agire dell’amministratore dell’ospedale. Anche se il loro comportamento da faccia di pietra e la mancanza di azione senza spiegazioni aggiungono un po’ di intrighi, quell’aspetto della storia avrebbe aggiunto maggiore profondità alla sceneggiatura.

La buona infermiera può essere troppo ovvio e diretto per il suo bene. E non è sempre una brutta cosa, ma può essere un’arma a doppio taglio. Tuttavia, le interpretazioni, la regia di Lindholm e una storia orribilmente bizzarra funzionano abbastanza bene da offrire una leggera raccomandazione.

