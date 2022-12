La recensione di The Elephant Whisperers – toccante storia di una vita di coppia con gli elefanti

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Questo breve documentario è un orologio stimolante ed emozionante, che mi ha fatto venire voglia di scappare e dedicare la mia vita alla cura degli elefanti.

Esaminiamo il film documentario Netflix The Elephant Whisperers, uscito l’8 dicembre 2022.

Ambientato nello splendido e tranquillo scenario rurale di un villaggio dell’India meridionale, questo breve documentario ambientato in India racconta la commovente storia della prima coppia che ha allevato con successo due cuccioli di elefante nel Il campo degli elefanti di Theppakadu. Dedicano la loro vita ad amare e prendersi cura degli orfani, stringendo legami unici e stimolanti con i giganti gentili e diventando una famiglia amorevole.

Il Theppakadu Elephant Camp è uno dei più antichi campi di elefanti in Asia e aiuta a riabilitare gli elefanti da oltre 140 anni. Nei 41 minuti questo Netflix documentario, otteniamo una piccola visione di questi giganti gentili e talvolta sfacciati e ci viene mostrato come vengono cresciuti per diventare indipendenti e avere una bella vita. Vediamo gli elefanti essere lavati, nutriti, giocare con le palle, coccolarsi e vagare liberi attraverso una vasta quantità di terra. Devono indossare campanelli in modo che possano essere facilmente trovati nella foresta se si allontanano troppo e si perdono.

Bomman e Bellie sono davvero una coppia stimolante, e la loro apertura e devozione nell’aiutare gli elefantini Ragu e Ammu mi hanno riempito di un’emozione così piena di speranza e mi hanno fatto pensare a come il mondo abbia bisogno di più persone come loro. Bellie è l’unica donna assegnata a lavorare con gli elefantini e, dopo aver perso il suo primo marito e sua figlia, puoi vedere come dà tutto il suo amore agli elefanti e li alleva come i suoi stessi figli. Guardare la loro relazione è bellissimo; il modo in cui questi maestosi animali formano un legame con la coppia, seguendo le loro attività, è magico. A Ragu viene assegnata una nuova badante durante tutto il documentario, e questo è straziante per la coppia e per lo spettatore; è qui che ho pianto. So di essere un tenero quando si tratta di animali, ma mi è sembrata una pugnalata al cuore.

La cinematografia è bellissima, vediamo non solo elefanti ma scimmie, orsi e uccelli nella foresta, animali e umani che vagano liberi e vivono insieme. Questa convivenza è una vita tranquilla, quasi idilliaca, ma ciò non significa che non abbia difficoltà. Sebbene gli elefanti siano creature gentili ed emotive, sono anche pericolosi. Bomman è stato pugnalato accidentalmente da una zanna e ora non può più lavorare con i grandi elefanti. Nonostante il modo in cui sta trasformando la vita dei bambini, penso che gli stia bene.

La musica morbida e classica è utilizzata ovunque, e questo costruisce la natura poetica e pacifica del documentario. Ci sono i sottotitoli disponibili, in quanto non è in inglese. Per il breve lasso di tempo necessario per guardarlo, ho sentito di aver intrapreso un viaggio emozionante in questo documentario. Offre un piccolo pugno e vale sicuramente la pena guardarlo, soprattutto se ami gli elefanti.

Le vite di Baby Ragu e Ammu sono state rese possibili solo dall’amore e dalla cura di Bomman e Bellie, e spero che continuino il loro lavoro stimolante e insegnino alle generazioni future che avranno gli stessi successi negli anni a venire.

