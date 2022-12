La recensione di Pinocchio di Guillermo del Toro: una visione visionaria che è cupa e ancora meravigliosamente piena di speranza

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Il Pinocchio di Guillermo del Toro è un film coraggioso e rinfrescante perché il regista fa sempre la scelta coraggiosa senza paura. Un film per famiglie che continua ad attraversare la propria crisi esistenziale, come il mondo in cui viviamo oggi, che è agrodolce, pieno di cuore e offre qualcosa di meravigliosamente pieno di speranza.

Questa recensione del film Netflix Pinocchio di Guillermo del Toro non contiene spoiler.

Supponiamo che tu debba sopportare il Disney+ Pinocchio contro Pinocchio di Guillermo del Toro Su Netflix. In tal caso, penseresti che questo fosse il film sopra menzionato alla tua destra mentre il Labirinto di Panla visione sta urlando risate malvagie alla tua sinistra. Tuttavia, l’apparenza inganna poiché l’adattamento di del Toro è quello “Disneyfied”. Questo è il più vicino a Carlo Collodila visione di qualsiasi regista abbia mai avuto. La versione del gigante dello streaming racconta la storia di un ragazzo di legno che cerca di essere umano, il che è una sfida in un mondo oscenamente disumano. Questa avventura animata della maliziosa marionetta di legno è oscura, cupa e ancora meravigliosamente piena di speranza.

Nel cuore della “patria” dell’Italia di Mussolini, Geppetto (Davide Bradley) sta restaurando una chiesa come sua Carlo (Gregorio Mann, che dà anche la voce a Pinocchio) pone una curiosa domanda sul mondo. In lontananza, l’uomo più anziano sente gli aerei e mentre esce per guardare il cielo minaccioso, viene sganciata una bomba solitaria che cade nella chiesa che ha reso di nuovo bella. E uccide Carlo nel processo.

Devastato e addolorato, seppellisce il corpo del ragazzo e un albero nasce eterno dal terreno dove giace la sua tomba. Geppetto prende il legno e scolpisce una marionetta di legno al posto di Carlo durante una rabbia ossessiva infusa di alcol. Tutto deriva dalla sua profonda depressione e rimugina sulla perdita. Quindi, il ceppo senza vita e per nulla ingegnoso prende vita con l’aiuto di uno sprite di legno (Tilda Swinton). Certo, Geppetto è entusiasta ma diventa un genitore preoccupato. Anche se i suoi lineamenti sconvolti e non verniciati sono quelli che solo un genitore potrebbe amare, ha aiutato. Ciò include Sebastian, il grillo parlante (Ewan McGregor). Da dove viene? Stava dormendo sull’albero di Carlo in quel momento. Ora ha l’ingrato compito di essere l’angelo custode del ragazzo.

Guillermo del Toro ha davvero reinventato una fiaba che è stata annacquata e data al Prozac da quando lo studio di Walt li ha tenuti tutti sotto controllo negli ultimi due secoli. Questa versione trova il punto debole dell’oscurità pur rientrando nella classificazione PG. Guarda Pinocchio essere indurito in un mondo sotto il dominio fascista. (Il ragazzo basso e calvo fa persino la sua comparsa). È pieno di vita mentre immerge il dito del piede in una repressione forzata. Per non parlare del fatto che tecnicamente è un bambino che viene rapidamente cercato di essere sfruttato. Come un inquietante conte (Cristoph Waltz) con una scimmietta (Cate Blanchett) cercando di fare soldi. O il Podestà locale (Ron Perlmann), che vede un’arma che non può morire (o ha un pugno di vita per poter tornare in vita), rendendolo l’ultimo strumento nella fondina del Regio Esercito Italiano.

L’animazione è realizzata magistralmente, poiché gli effetti speciali in stop-motion lasciano a bocca aperta. È incredibile vedere questi oggetti animati diventare pieni di vita eppure avere l’aspetto e la sensazione di essere così tangibili da poter essere toccati. È il connubio perfetto tra animazione carica di effetti speciali e una storia che si intreccia in temi che sono anti-studio nello spirito e abbraccia la tecnologia di Hollywood. Allo stesso tempo, mette in risalto i temi classici di del Toro di metafore minacciose di navigazione in un labirinto infinito di depressione e dolore.

Pinocchio di Guillermo del Toro è un film coraggioso e rinfrescante grazie alla sceneggiatura del regista e dello sceneggiatore Patrick McHale fa sempre scelte coraggiose trovando sempre una via d’uscita da ogni situazione difficile. Un film per famiglie che continua ad attraversare la propria crisi esistenziale, come il mondo in cui viviamo oggi, che è agrodolce, pieno di cuore, e offre una luce di speranza alla fine del suo minaccioso tunnel.

Cosa ne pensi del Pinocchio di Guillermo del Toro? Commenta qui sotto.

