La recensione di Perfumier: un’aggiunta insensata e noiosa a un concetto intrigante

Il Profumiere ha preso un concetto affascinante e l’ha trasformato in un snooze fest. La sua durata è piena di troppe storie, non molte esibizioni e una trama più sottile della capacità di Sunny di provare i profumi.

Scritto e diretto da Nils Willbrandt, Il Profumiere presenta Emilia Schüle nei panni di Sunny, un detective della polizia tedesco privo di senso dell’olfatto, e Ludwig Simon nei panni di Dorian, un profumiere ossessionato dalla creazione del profumo dell’amore. Le loro due storie diventano insolitamente collegate. Il film è molto vagamente basato su un popolare romanzo tedesco dell’autore Patrick Süskind. E quando dico “liberamente”, intendo dire che la trama non ha quasi nulla a che fare con il libro a parte la presenza di un killer ossessionato dai profumi. Se stai cercando di guardare un buon adattamento del libro, è meglio guardare in streaming il thriller d’epoca profumo: la storia di un assassino (2006), con Alan Rickman. C’è anche un episodio di Menti criminali che ha fatto un lavoro migliore nel catturare l’essenza del romanzo di Süskind. Gioco di parole inteso.

Il film inizia con la narrazione del protagonista. Quindi continua con più della sua narrazione. Al traguardo dei 20 minuti, ho iniziato a chiedermi se la narrazione sarebbe continuata per l’intero film. Lo ha fatto. Quando la protagonista non stava narrando, leggeva articoli su Internet ad alta voce. In qualche modo, era anche onnisciente. La costante voce fuori campo di Sunny è stata così pesantemente abusata che sembrava quasi di guardare un documentario in cui gli attori erano stati scelti per ricreare liberamente gli eventi. È come se Nils Willbrandt avesse sentito parlare del motto della scuola di cinema per antonomasia “mostra, non dirlo” e decidesse di essere un ribelle.

A parte la narrazione costante, sullo schermo non succede molto. Lo spettatore non ha mai la possibilità di incontrare questi personaggi o conoscerli. Nessuno sembra preoccuparsi degli omicidi. Ogni scena è rapidamente seguita dalla narrazione prepotente di Sunny. E nonostante la quantità monumentale di spiegazioni da parte del nostro protagonista, alla fine, la trama non ha molto senso. Stilisticamente, è un pasticcio. Si sforza troppo di essere artistico con il suo uso di primi piani e colori al neon, ma sembra pretenzioso.

Il Profumiere ha preso un concetto intrigante e lo ha reso noioso. Comprendere le azioni del protagonista è quasi impossibile, tutti gli altri personaggi sono unidimensionali, alcuni personaggi sono completamente inutili per la trama e la storia non conta davvero nulla. C’è molto da raccontare, molto poco da mostrare e, nel complesso, un tentativo poco brillante di fare un thriller.

