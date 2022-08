La recensione di Next 365 Days – l’imbarazzo della scelta

Riepilogo

Ovviamente è terribile e meno interessante del secondo, che dice molto, ma si prende anche la briga di criticare un film a prova di recensione come I prossimi 365 giorni sembra una perdita di tempo per tutti a questo punto.

Questa recensione di The Next 365 Days è priva di spoiler.

A volte essere un critico cinematografico e televisivo significa guardare l’erotismo polacca softcore alle 8 del mattino, ed è stato mentre ci si sintonizzava I prossimi 365 giorni che ho avuto un pensiero – due, in realtà. La prima è che questi film sono essenzialmente a prova di recensione, cosa che ho sottolineato nella mia recensione del precedente e che rimane ugualmente vero qui. Ma il secondo è che in qualche modo lo capisco. A questo punto, penso di capire quale sia il fascino di questi film profondamente sciocchi, e penso anche che sia una perdita di tempo criticarli al livello che normalmente faresti.

È facile respingere tutto ciò che ha a che fare con 365 giorni, a livello morale – trattano ancora di idee profondamente malsane di sesso e relazioni – e tecnico poiché sono scritti e tramati davvero atrocemente se ci si ferma a pensarci anche solo per un secondo. Ma perché fermarsi a pensarci? Questo è il mio lavoro, certo, ma dei presumibilmente milioni di persone che lo trasmetteranno in streaming su Netflix, nessuno di loro se ne fregherà a un solo francese di tutto questo. Perché dovrebbero?

Erotica parla di evasione. È una visione della sessualità che è, per progettazione, irrealistica. È progettato per soddisfare quelle idee che sono abbastanza accettabili da poter essere sostenute ma abbastanza ambigue da essere difficilmente realizzabili nella tua vita reale. All’inizio sembrava puramente estetico: Laura prende la sua torta e la mangia, più in questo film che nei due precedenti. Le torte in questa analogia sono due uomini assurdamente belli e reciprocamente pericolosi. Ma a un certo punto I prossimi 365 giorniLaura attira Massimo lontano da un incontro semplicemente camminandogli davanti, e mi è venuto in mente Quello è il vero punto: il potere. Anche il più autorevole degli uomini non può mettere gli affari al primo posto in questa fantasia.

Sto divagando su questo perché non puoi semplicemente sottovalutare la popolarità di questa scala in quel modo in cui di solito fanno i critici, ma anche perché c’è ancora meno trama in questo film di quanto non ce ne sia di solito, il che è una specie di risultato. Dopo essersi ripresa dallo sparo alla fine del film precedente, Laura è rimasta con Massimo, ma non riesce a smettere di fare sogni sessuali su Nacho, e in poco tempo siamo nel vero territorio del triangolo amoroso con Laura comprensibilmente incapace di decidere tra i suoi due corteggiatori. C’è un sacco di espedienti e dialoghi ingannevoli e forse anche più montaggi di sesso che mai – ancora una volta, un bel risultato.

Il film precedente in questo franchise non era buono, ma sembrava che stesse costruendo qualcosa. I prossimi 365 giorni sperpera praticamente tutto spazzando via la trama del gangster e concentrandosi invece esclusivamente sulla storia d’amore, anche se forse romanticismo non è proprio la parola giusta. Le abbondanti scene di sesso iniziano persino a sembrare noiose, anche se se ti senti davvero caritatevole puoi almeno sottolineare l’uso della giustapposizione – tutto feroce e primordiale con Massimo, tutto tenero e riconoscente con Nacho – per evidenziare il dilemma interno di Laura e sentimenti contrastanti. Questa è una tecnica cinematografica adeguata. Semplicemente non è in un film vero e proprio.

Stranamente, però, non credo che questo non essere un film “vero e proprio” sia anche una critica a questo punto. Le persone a cui piace non cercano coerenza della trama, sviluppo del personaggio, scrittura scattante o persino recitazione convincente, almeno non al di là di queste persone che sono credibilmente attratte l’una dall’altra, che è l’unica recitazione che sembra avere importanza. Nessuno sta cercando Casablanca qui. E anche se certamente non lo troveranno, in entrambi i casi, troveranno praticamente esattamente quello che stanno cercando.

Puoi trasmettere in streaming The Next 365 Days esclusivamente su Netflix.

