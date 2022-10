La recensione di Chalk Line – un thriller horror promettente, ma irregolare

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

La linea di gesso aveva promesso, ma alla fine soccombe a una sceneggiatura irregolare e a un finale che gioca troppo sul sicuro.

Netflix ha distribuito il film The Chalk Line lunedì 24 ottobre 2022: ecco la nostra recensione ufficiale senza spoiler.

Il thriller psicologico è di gran moda al giorno d’oggi, e questa è una svolta gradita dai decenni di slasher a cui il mondo è stato esposto negli ultimi decenni. La linea di gesso (Giaula)un nuovo film di Ignacio Tatay (Mano a mano), è un thriller profondamente suggestivo e dall’aspetto inquietante che è più impressionante della storia stessa. Uno script non deve rispondere a tutte le domande. Alcuni buoni punti mancanti possono portare a un’ottima conversazione, persino a riflettere su maggiori possibilità, ma sfortunatamente, nonostante alcuni buoni colpi di scena, è necessario risolvere alcuni buchi della trama. Ecco da dove proviene l’impressionante cinematografia Oriol Barcellona entra in gioco come efficace fumo e specchi.

Lavorare da uno script di Isabel Peña (Stoccolma), la storia segue una coppia senza figli, Paula (Elena Anaya) e Simone (Pablo Molinero). Al ritorno da una serata fuori, si imbattono in una ragazzina spaventata dai capelli biondi che cammina lungo un’autostrada solitaria. La portano in ospedale. L’adorabile bambino è in cattive condizioni. Dicono che sia malnutrita e che abbia il mutismo selettivo. Tuttavia, Paula e Simone non riescono a smettere di pensare a lei. Quindi, hanno lasciato che la portassero a casa in prova, nella speranza che un ambiente confortante la portasse ad aprirsi e scoprire chi è e da dove viene.

Il primo film di oggi è un normale thriller “seme cattivo” in cui il genitore premuroso non vuole credere che il proprio figlio sia puro male o posseduto in qualche modo. La bambina si chiama presto Clara e le cose iniziano a farsi inquietanti in casa, come il fatto che i vetri rotti iniziano a comparire nei barattoli di marmellata. Anche Clara mostra problemi di controllo emotivo e aggredisce fisicamente Paula.

La sceneggiatura di Peña lascia perplessi perché, per quanto ridicola possa essere, ha anche un soddisfacente colpo di scena nel suo terzo atto. Il setup è puro cornball. Dopo aver visto Netflix La buona infermieraSo che gli amministratori ospedalieri amano le scappatoie per togliere i pazienti ad alto rischio dai loro libri contabili perché non vogliono che i loro premi assicurativi aumentino, ma questo è oltre il ridicolo. Il bambino non comunica, è stato maltrattato, rapito e si comporta anche in modo pericoloso. Quindi, lasciamola andare a casa con estranei dove si trovano oggetti appuntiti in tutta la casa.

Eppure, quando pensiamo La linea di gesso sta per entrare Il buon figlio territorio, non è così. Vira in una svolta in qualche modo soddisfacente, sorprendente e piena di suspense. Il problema è che la questione di chi siano i cattivi non è mai completamente spiegata. Tuttavia, apprezzo che la sceneggiatura di Peña sia raddoppiata di nuovo verso la fine del film, portando a un altro colpo di scena scioccante.

La fine di La linea di gesso urla il risultato delle proiezioni di prova. Ho un presentimento poiché c’è un intervento senza spiegazione, che risale a quanto discusso sopra. Questi sviluppi specifici richiedono indubbiamente almeno brevi spiegazioni. Un finale più inquietante avrebbe reso un thriller molto più efficace poiché il successo del genere è quasi sempre legato a una conclusione originale.

