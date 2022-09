La recensione della Scuola Cattolica: un’offerta lenta, noiosa ma inquietante

Riepilogo

Un dramma poliziesco non molto emozionante che cerca e non riesce a esplorare a fondo il famigerato massacro del Circeo.

Questa recensione del film Netflix The Catholic School non contiene spoiler.

Basato su un omicidio nella vita reale che sconvolse la Roma negli anni ’70, La scuola cattolica racconta la vigilia di un evento che sarebbe passato alla storia come la Strage del Circeo. Il film inizia in un vicolo buio, dove una donna bloccata nel bagagliaio di un’auto chiede disperatamente aiuto. Passiamo quindi a una lezione di ginnastica a bordo piscina, dove diamo la prima occhiata ai personaggi. La narrazione di Edoardo introduce alcuni degli studenti che frequentano questa prestigiosa scuola privata per soli ragazzi. Questi giovani lottano per bilanciare la loro istruzione, le loro famiglie e la loro fede mentre stanno diventando uomini.

Il film trascorre la prima metà introducendo molti personaggi e trame e, con le linee temporali confuse, diventa un po’ difficile da seguire. Ed è anche un po’ noioso. Abbiamo scorci dalla vita di giovani privilegiati cresciuti a Roma negli anni ’70. Gli adolescenti hanno a che fare con genitori violenti, genitori assenti, il loro risveglio sessuale e il bullismo scolastico. Mentre questo livello di dettaglio funziona bene in un libro, cade piatto in un film. C’è una scena in cui il narratore ci dice che uno dei suoi compagni di classe è diventato uno psichiatra più avanti e ha diagnosticato i compagni studenti come “sadici” e “masochisti”. Non sono sicuro se fosse un’aggiunta necessaria o se si trattasse di vere diagnosi psichiatriche.

È difficile vedere come un film su uno dei più grandi omicidi della storia d’Italia possa essere così noioso. La recitazione del giovane cast era solida e l’estetica degli anni ’70 era bellissima, eppure il film cerca di fare troppe cose contemporaneamente. Ci viene presentato un gruppo di persone e quando arriviamo ai veri omicidi, sembra che siamo entrati in un film completamente diverso. Non apprendiamo nulla di nuovo sul caso o sui tre autori. Forse è questo il punto La scuola cattolica cercato di fare: i mostri sono in agguato nell’ombra e a volte balzano senza preavviso.

