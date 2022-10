La recensione del Redeem Team: un giusto tributo a Kobe Bryant

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Uno sguardo perspicace su come la squadra di basket americana si sia sentita un fallimento dopo aver vinto solo una medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 2004. Quello che seguì fu un viaggio incredibile che li portò a essere conosciuti come Redeem Team. La squadra di riscatto mette in evidenza le critiche scioccanti che i giocatori hanno ricevuto, ed è sconvolgente quanto le persone fossero arrabbiate con i giocatori.

Il film documentario Netflix The Redeem Team è stato rilasciato il 7 ottobre 2022.

Come suggerisce il titolo, il film documentario di Netflix si concentra sul team di riscatto. Dopo una svolta deludente al Olimpiadi estive 2004, che ha visto tutti i principali giocatori di basket ritirarsi dalle partite e ha portato a un risultato terribile, l’America era molto imbarazzata. Di conseguenza, avevano molto da dimostrare quando si trattava delle Olimpiadi del 2008. Tuttavia, è stato davvero così male? Hanno comunque ottenuto una medaglia di bronzo, quindi non è stato il peggior risultato del mondo. Indipendentemente da ciò, tutti amano un bambino che torna, ed è esattamente quello che era l’American Basketball Team nel 2008.

La squadra, come forse saprai, era inclusa Kobe Bryant, LeBron Jamese Michele Reed. Come ci dice il film documentario, poiché le Olimpiadi del 2004 sono state le prime partite dall’11 settembre e dalla guerra in Iraq, il morale era piuttosto basso. E le prestazioni deludenti hanno solo peggiorato la sensazione.

Salta al 2008, tutto è cambiato e la squadra olimpica si è riscattata con successo. Soprattutto, e quello che penso che molte persone diranno dopo aver visto il film documentario, è che è un giusto tributo a Kobe. Mentre il contraccolpo a Kobe e agli altri giocatori della sua squadra nel 2004 è stato duro e, a dire il vero, molto irragionevole, ha combattuto e presto ha guadagnato il rispetto che meritava.

A volte, La squadra di riscatto è molto frustrante. Non per il film in sé. Ma soprattutto perché è così ridicolo che abbiano ricevuto così tanto contraccolpo per i giochi del 2004. A parte questo, è una buona panoramica dei giochi olimpici e di ciò che i giocatori hanno dovuto sopportare prima dei giochi del 2008.

