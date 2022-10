La quarta voce con il maggior incasso in un franchise di Jaded Horror sopravvive in qualche modo allo streaming

Immagine tramite Warner Bros.

Dalla serie fantasy sempre coinvolgente di The CW Soprannaturale all’interpretazione comica di Seth MacFarlane in I Griffin, l’infausta mistica della Morte è stata inclusa in varie forme di media di intrattenimento. Ma forse il ritratto più memorabile della Morte come personaggio immaginario si è verificato durante il franchise horror di lunga data in Destinazione finale. E mentre alcuni dei primi capitoli del franchise erano considerati autentici e palpitanti, altri sono stati stroncati senza pietà dalla critica e dal pubblico allo stesso modo, proprio come nel caso del film del 2009. La destinazione finale.

Diretto da David R. Ellis, il quarto capitolo della serie horror, proprio come il suo trio di predecessori, è incentrato su un gruppo di persone che tenta di sfuggire all’ira spietata della Morte dopo essere sfuggito alla morte durante un incidente automobilistico. E nonostante le sue somiglianze con le puntate precedenti, The Final Destination è presentato in un formato 3D e ha cercato di aggiungere un elemento di modernità.

Immagine tramite Warner Bros.

Al botteghino, La destinazione finale ha regnato sovrano, poiché ha incassato 186 milioni di dollari in tutto il mondo, rendendolo di fatto il film con il maggior incasso nel catalogo horror. Tuttavia, nonostante il suo audace tentativo di rivitalizzare un franchise in via di estinzione, il veicolo soprannaturale è stato stroncato senza scusarsi dai critici dalla faccia di pietra, con il suo punteggio del 35% su Rotten Tomatoes che fa eco al disgusto dei critici. D’altra parte, gli spettatori erano evidentemente più soddisfatti del progetto horror, che è mostrato nel punteggio del pubblico del 68% del film.

A quanto pare, gli abbonati Netflix in cerca di brivido hanno deciso di allontanarsi dal consenso della critica e hanno trascorso il fine settimana assorbendo i contenuti inquietanti del film. Secondo FlixPatrol, La destinazione finale ha saltato posti a due cifre sulla piattaforma di streaming ed è entrato nella Top 50 di Netflix, e sembra sicuramente che continuerà a crescere.