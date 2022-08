La principessa Leia stordisce in abito da sposa nella concept art di “Star Wars”.

Immagine tramite Lucasfilm.

La nuova concept art mostra uno sbalorditivo Principessa Leila nel suo abito da sposa in un capitolo del Guerre stellari universo che non abbiamo ancora visto impegnato nel live-action.

I bellissimi ritratti di Leia nel suo abito verde, che è reso a somiglianza della defunta Carrie Fisher, sono stati creati come parte della promozione di un nuovo libro incentrato sulla principessa ribelle preferita da tutti che si sposa con Han Solo di Harrison Ford, Varietà ha segnalato.

Le illustrazioni sono di Tara Phillips e il libro scritto da Beth Revis è intitolato Star Wars: La principessa e il farabuttoche ripercorre la storia della coppia che si è sposata formalmente e ha avuto un bambino, Ben Solo, in seguito agli eventi del film Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello Jedi.

Sfortunatamente, come chiunque abbia visto Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della forza avrebbe saputo, negli eventi di quel film, Ben alla fine avrebbe ucciso suo padre con una spada laser quando fosse cresciuto e sarebbe passato al lato oscuro. Dopo essersi sentito tradito dal suo maestro Jedi, Luke Skywalker di Mark Hamill, il Ben di Adam Driver alla fine avrebbe assunto l’alter ego Kylo Ren e sarebbe diventato un fanatico di suo nonno, Darth Vader.

Ma prima di quei tempi bui, Leia e Han hanno avuto una storia d’amore idilliaca, tra cui un matrimonio e una luna di miele tra le stelle a bordo della nave di lusso conosciuta come Halcyon. Questa è la stessa nave spaziale che funge anche da camera d’albergo di fascia alta che la Disney ora vende come esperienza di due giorni per circa $ 6.000, se hai il graffio per rivivere una luna di miele nei cieli.

Quanto a Star Wars: La principessa e il farabutto, ora è disponibile ovunque vengano venduti libri, inclusi punti vendita come Amazon.