La prima stagione di “House” si conclude con il botto

Immagine tramite HBO

Casa del Drago è stato un ottimo orologio per tutto il tempo, almeno quando potevamo effettivamente vedere cosa stava succedendo sullo schermo. Mentre la prima stagione si conclude con un finale epico che, metaforicamente e letteralmente, scatena la tempesta che si sta accumulando da un po’ sui Sette Regni, lo show fa breccia nel fandom di una terribile realizzazione: sono tornati ad amare Game of Thrones e ora devono aspettare due anni interi perché torni.

Mentre tutti abbiamo un’attesa straziante davanti a noi fino a quando la troupe di produzione non crea e modifica un secondo lotto di Casa episodi, la community manterrà vivo il clamore e continueremo a tenerti informato sulle ultime notizie di HBO, Ryan Condal e lo stesso George RR Martin. A tal fine, ecco la tua carrellata quotidiana delle notizie di Westerosi.

“The Black Queen” finisce in tragedia e Rhaenyra perde la calma

Immagine tramite HBO

Come se un figlio nato morto e la morte di suo padre non fossero già abbastanza per spingerla oltre il limite, Rhaenyra è riuscita a mantenerla calma per tutto il finale la scorsa notte. L’uccisione di suo figlio Lucerys Velaryon è un colpo completamente diverso, tuttavia, e ora tutte le scommesse sono aperte su cosa farà dopo la Regina Nera. Mentre i fedeli a lei rimangono per raccogliere i pezzi della devastata monarca, lo spettacolo rinnova i suoi crediti per l’ultima volta nella prima stagione, un cupo finale per una cupa stagione di alta televisione fantasy.

Daemon Targaryen stans non è così sicuro del personaggio dopo il finale

Immagine tramite HBO

Il principe canaglia è sempre stato il jolly nell’ensemble dei Targaryen, ma ora anche il fandom non è sicuro di come percepire il personaggio dopo aver quasi ucciso Rhaenyra nel finale. Va bene, forse “ucciso” è una descrizione troppo forte per il principe della città che ha soffocato la sua amata moglie in un impeto di rabbia, e l’uomo era certamente addolorato per la morte di suo fratello. Tuttavia, ciò non cambia il fatto che Daemon dovrebbe essere lì per Rhaenyra invece di scagliarsi inutilmente. Il protagonista potrebbe ancora riscattarsi, ma una cosa è diventata assolutamente chiara: nessuna quantità di carisma lo terrà nelle grazie del fandom se continuerà su questa strada nelle stagioni future.

Ryan Condal promette di risolvere quei problemi di illuminazione nella stagione 2

Immagine tramite HBO

Non importa quale Game of Thrones i produttori affermano che la scarsa illuminazione è una scelta estetica deliberata, abbiamo perso il conto delle volte in cui abbiamo dovuto restringere gli occhi per poter intravedere ciò che sta accadendo sullo schermo durante la visione Casa del Drago. Le lamentele sono diventate così diffuse che persino la HBO ha dovuto affrontarlo e lo showrunner Ryan Condal ha promesso di risolverlo nella prossima stagione. La cupezza di Westeros è apparentemente così vasta che nasconde persino il sole per la maggior parte del tempo alla luce del giorno, quindi speriamo che i produttori diano al decoupage dello show una revisione tanto necessaria.

Quando possiamo aspettarci la seconda stagione di “House of the Dragon” su HBO?

Immagine tramite HBO

Insieme a Game of Thrones, HBO ha rilasciato una nuova stagione ogni anno. Almeno questo è stato il caso delle prime sei stagioni, e le restanti due hanno impiegato più tempo perché erano molto più difficili da produrre in termini di scala. Casa del Drago è in fase di sviluppo in un’era in cui tali progetti richiedono sicuramente più di sei o otto mesi per concludersi e, con la seconda stagione ancora in fase di pre-produzione, la nostra stima prevede la sua finestra di rilascio tra la metà e la fine del 2024. In breve, abbiamo una lunga attesa davanti a noi.