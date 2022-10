La premiere dell’MCU di Bill Murray suscita reazioni contrastanti dopo le recenti accuse

Immagine tramite Marvel Studios.

Bill Murray non sta passando un buon anno, dal punto di vista delle pubbliche relazioni, a causa di una tempesta torrenziale di accuse di abusi che sono diventate pubbliche a seguito di alcuni dei suoi comportamenti che hanno portato all’interruzione della produzione di un film all’inizio di quest’anno. Ecco perché molti fan del Marvel Cinematic Universe erano comprensibilmente sconcertati perché un trailer per il prossimo Ant-Man e la Vespa: Quantumania in primo piano l’attore.

L’attore avrebbe baciato e cavalcato una donna più giovane durante le riprese del film Aziz Ansari Essere mortali, con conseguente pagamento di $ 100.000 alla donna per molestie sessuali. Anche se Murray ha affermato di agire solo per scherzo nei suoi confronti, lei comprensibilmente non ha capito la battuta e la storia di questo incidente ha spinto molte altre celebrità a condividere le loro storie dell’orrore su Murray.

Un commentatore ha valutato correttamente che l’apparizione di Murray all’MCU è arrivata nel “peggior momento possibile” per lui.