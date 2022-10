La Marvel potrebbe stuzzicare un paio di Black Panthers, ma alcuni fan non possono essere soddisfatti

Immagine: Meraviglia

La Marvel ha catturato l’attenzione di molte persone e ha dato il via a molte discussioni con il Black Panther: Wakanda per sempre trailer svelato ieri. C’è voluto molto tempo per arrivare a questo punto, e per un po’ sembrava che le cose potessero andare male. Ora i fan sono arrabbiati per due potenziali Black Panthers in un film.

Il trailer ha quasi rivelato che Letitia Wright avrebbe assunto il ruolo di Black Panther e avrebbe spostato il personaggio lontano da Boseman. Tuttavia, il trailer ha anche insinuato che ci sarebbero stati due Black Panthers separati.

Uno di loro condivideva gli stessi segni del viso del personaggio di Wright e un altro no. Era solo un problema di tempismo? Nessuno lo sa davvero, ma l’idea di due Black Panthers non sembra proprio gradire i fan.

Una semplice ricerca dell’hashtag “RecastTChalla” su Twitter rivela immediatamente come la gente si sente al riguardo. L’utente Oberonxxx ha respinto l’argomento secondo cui il personaggio principale del film è Black Panther e non T’Challa.

La loro argomentazione è che il personaggio è stato Pantera nera per quasi sei decenni (sebbene Shuri prenda il ruolo per un po’ nei fumetti).

“T’challa non è il personaggio principale, la pantera nera lo è” Oh sì, T’challa è il BP da 56 anni, dal 1966, ma no, non è il personaggio principale. CHIUDI IL CAZZO.