La maledizione di Bridge Hollow – Data di uscita e come guardarlo online

Discutiamo del film Netflix La maledizione di Bridge Hollow, inclusa la data di uscita, l’ora, la sinossi della trama, il cast e il trailer e come guardarlo online.

Con la stagione di Halloween, ci sono molte opzioni da guardare e, sebbene la maggior parte di esse rientri nel genere spettrale, di tanto in tanto ne riceviamo alcune che deviano da quel percorso. Questo è il caso di La maledizione di Bridge Hollowuna commedia che si rivolge a tutta la famiglia dal regista Jeff Wadlow presto a Netflix. Se finora è andato sotto il tuo radar, fortunato! Ecco tutto ciò che devi sapere finora sul film in uscita.

Sinossi della trama del film La maledizione di Bridge Hollow

Ecco la sinossi ufficiale della trama:

“Un padre (Marlon Wayans) e sua figlia adolescente (Priah Ferguson) sono costretti a collaborare e salvare la loro città dopo che uno spirito antico e malizioso ha fatto sì che le decorazioni di Halloween prendano vita e devastano”.

La nostra opinione sulla premessa

La maledizione di Bridge Hollow data di rilascio

Il film uscirà in tutto il mondo su Netflix su Venerdì 14 ottobre alle 12:00 PT.

Come guardare La maledizione di Bridge Hollow online

Il pubblico potrà guardare La maledizione di Bridge Hollow con un abbonamento a Netflix. Il piano base per Netflix è di $ 9,99. Se vuoi l’HD, dovrai ottenere il pacchetto standard a $ 15,49. Infine, per Ultra HD, il pacchetto premium costa $ 19,99. Inoltre, ecco tutto ciò che sappiamo sul piano per Annunci Netflix.

Il cast di La maledizione di Bridge Hollow

Ecco il cast principale:

Marlon Wayan

Priah Ferguson

Kelly Rowland

John Michael Higgins

Lauren Lapkus

Rob Riggle

Nia Vardalos

Abi Monterey

Holly J. Barrett

Myles Vincent Perez

Helen Slayton-Hughes

Il team di produzione

Ecco la squadra dietro a tutto:

Direttore: Jeff Wadlow

Sceneggiatura: Todd Berger e Robert Rugan

Storia di: John R. Morey e Todd Berger

Produttori esecutivi: Andrea Ajemian, Jeff Wadlow

Produttori: Rick Alvarez, Nathan Talbert Reimann, Marlon Wayans

Co-produttore: James Moran

C’è un trailer?

Sicuramente c’è! Dai un’occhiata qui sotto:

Allora, cosa ne pensi finora? Fa La maledizione di Bridge Hollow sembra qualcosa che potrebbe interessarti? Fateci sapere nei commenti!

