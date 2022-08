La foto dei BTS di “Scream 6” potrebbe rivelare il titolo provvisorio del sequel dell’orrore

Immagine tramite Paramount/Spyglass

Dopo il grande successo del rilancio questo gennaio Grido riavvio, Ghostface farà un rapido ritorno sui nostri schermi in un sequel ancora senza titolo in arrivo la prossima primavera. Per semplicità, i fan si sono riferiti a questo film in uscita come Urla 6anche se è improbabile che questo sia il titolo con cui lo studio andrà visto che hanno deciso di abbandonare il 5 cifra sull’ultimo. Ma una nuova immagine dietro le quinte potrebbe darci un grande indizio su come si chiamerà il prossimo film.

L’attore Thomas Cadrot è andato su Instagram durante il fine settimana per confermare il suo coinvolgimento nella produzione condividendo uno scatto di un ciak direttamente dal set. È interessante notare che Cadrot potrebbe essersi reso conto di aver rivelato più di quanto avrebbe dovuto mentre ha rapidamente eliminato il post. Ma il danno è stato fatto poiché l’immagine si è diffusa intorno al Grido fandom mentre la gente riflette sul logo sul ciak, che sembra confermare il vero titolo di Urla 6.