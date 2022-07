La fidanzata di Taylor Lautner rivela che la sua cotta d’infanzia era Robert Pattinson

Credito: Summit Entertainment/TikTok

Anche se ora è il direttore generale del Team Jacob, Taylor Cupolafidanzata di Taylor Lautner, una volta era un membro impegnato del Team Edward.

Dome ha divulgato questa esilarante ironia in un video TikTok creato dal messaggio “mostra la tua cotta d’infanzia e la persona con cui sei finito”.

Il video inizia con la sua faccia colpevole sottotitolata dal messaggio di cui sopra, quindi passa alle foto di Robert Pattinson nei panni di Edward Cullen dal Crepuscolo serie di film. Il video si conclude con le foto di Taylor Lautner, che ha interpretato Jacob Black nel Crepuscolo film ed è attualmente la promessa sposa di Dome.

Anche se ha rivelato la sua sorprendente cotta d’infanzia in modo spettacolare, questa non è stata la prima menzione del suo cambio di squadra. Durante l’apparizione di Lautner su Lo spettacolo di Kelly Clarkson, ha ammesso, “Lei era il Team Edward. Lei ha rimediato. Le sto permettendo di fare quell’errore: è nel suo passato. Quindi ora sta bene, ma sfortunatamente non era il Team Jacob. La amo ancora.”

Per dimostrare fedeltà alla sua nuova squadra, Dome si è seduta accanto a Pattinson su un volo transatlantico e non ha salutato! In realtà, sentiva che sarebbe stato strano presentarsi come l’allora sconosciuta fidanzata di Lautner.

I due Taylor hanno reso pubblica la loro relazione nel 2018 e il 13 novembre 2021 Lautner ha annunciato il loro fidanzamento.

Anche se non sappiamo quando avverrà il matrimonio o se “avrà dieci persone o duecento”, il Crepuscolo star ha detto che “ci sarà sicuramente una buona quantità di balli e feste”.

Rimarremo alla ricerca di un appuntamento.