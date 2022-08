La familiarità evita il disprezzo mentre i fan condividono i riavvii con cui sarebbero d’accordo

tramite New Line Cinema

Anche se è facile criticare Hollywood per il suo incessante desiderio di riavviare qualsiasi proprietà commerciabile che abbia il potenziale per fare soldi, ci sono un sacco di reinventazioni e ricostruiti che hanno pienamente giustificato la loro esistenza e poi alcuni.

Certo, ce ne sono altrettanti (se non di più) che sono tanto trasparenti quanto si ottiene quando si tratta di separare i progetti guidati dalla creatività dai cinici guadagni di denaro, ma ci sono innumerevoli titoli là fuori che si presterebbero straordinariamente bene a un aggiornamento moderno, ma nessuno sembra volerli toccare per una miriade di motivi.

Con questo in mente, i Redditors hanno snocciolato i film che sarebbero stati assolutamente d’accordo con il riavvio e hanno dato il via alle cose con l’ambizioso e orrendamente datato cult del 1992 L’uomo del tosaerba non è altro che un modo intrigante per far girare la palla.