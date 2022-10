La domanda del pubblico di “Andor” è al minimo e i fan sono perplessi su una linea di dialogo memorabile che non è avvenuta

Immagine tramite Lucasfilm/Disney Plus

Siamo ormai a metà strada Andor e lo spettacolo si è affermato come uno dei migliori Guerre stellari uscite negli anni. Il problema è che la qualità non sembra tradursi nella domanda del pubblico. Esamineremo il rapporto tra un momento, ma purtroppo sembra che l’elogio universale non si stia traducendo in un successo sfrenato.

Altrove nel franchise, abbiamo degli sguardi divertenti su Dark Horse’s Star Wars: Le avventure dell’Alta Repubblica, che vedrà il ritorno dell’oscuro Maestro Jedi Yaddle, un raro membro della specie di Yoda. È stata annunciata come “un ruolo importante” nella storia e la grafica chiave pubblicata sembra indicare che sarà all’apice dei suoi poteri e brandirà una spada laser verde che ricorda quella di Yoda in L’attacco dei cloni.

Un nuovo rapporto suggerisce che “Andor” ha prestazioni inferiori rispetto ad altri spettacoli di “Star Wars”.

Screengrab tramite Disney Plus

Disney Plus, insieme alla maggior parte delle altre reti di streaming, non rilascia dati di visualizzazione per i suoi spettacoli. Anche così, le società di analisi fanno le proprie ricerche su ciò che è popolare in streaming e su questo nuovo rapporto Andor fa una lettura inquietante per i fan dello spettacolo.

Brandon Katz di Parrot Analytics ha pubblicato un grafico che mostra la “domanda del pubblico” per Andor è molto al di sotto di tutti i precedenti Disney Plus Guerre stellari spettacolo, arrivando anche molto al di sotto del mediocre Il libro di Boba Fett. Questo potrebbe non significare molto per Andor come è già confermato per una seconda stagione che inizierà le riprese il mese prossimo.

Tuttavia, ci preoccupiamo che se questi dati sono accurati Lucasfilm e Disney penseranno due volte a qualsiasi futuro Guerre stellari progetti nella stessa vena ottimista e matura. Andor è stata una boccata d’aria fresca per i suoi primi sei episodi e desideriamo ardentemente altri spettacoli come questo, quindi speriamo che questo sia un blip

“Il risveglio della forza” cade vittima dell’effetto Mandela

tramite Lucasfilm/Disney

Ricorda dentro La forza si risveglia quando Han Solo disse a Finn: “Non è così che funziona la forza, non è così che funziona tutto questo!” Bene, se lo fai, ci dispiace dirti che Harrison Ford non l’ha mai detto. Questo ha confuso l’inferno di alcuni Guerre stellari i fan, che hanno un ricordo così distinto della linea, sospettavano che la versione su Disney Plus fosse stata modificata per rimuoverla.

Questa non è un’idea troppo folle, poiché Disney Plus ha una comprovata esperienza nell’apportare modifiche a film e programmi sul suo servizio senza alcun avviso pubblico che lo stiano facendo. Ma, in questo caso, è solo un caso di memoria sbagliata. Anche se Han dice davvero “non è così che funziona la Forza”, il resto della battuta proviene da una pubblicità di Esurance andata in onda al momento della La forza si risveglia‘ Versione 2015. Nel tempo le due linee si sono unite nella testa delle persone, risultando in un classico caso di Effetto Mandela.

Con il passare della settimana aspettati più aggiornamenti Andor episodio 7. Con la grande rapina ormai fuori mano, aspettati che questo episodio stabilisca dove andrà il resto della stagione. Siamo anche a circa una settimana da Racconti di Jediquindi incrociamo le dita ne sentiamo di più mentre la macchina dell’hype entra in funzione.