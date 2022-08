La differenza tra la delusione Marvel e DC è ben riassunta in un singolo tweet

tramite DC Films

È dura essere a DCEU fan. Da Uomo d’acciaio, La Warner Bros ha cercato disperatamente di emulare il successo del MCU, anche se le loro decisioni caotiche non sembrano mai funzionare. In questo momento apparentemente siamo sull’orlo di un “reset” dei film DC, anche se prima c’è almeno un anno di incertezza davanti a noi.

E di cosa parlano i fan dell’MCU con un’ape nel cofano? Un’astronave CGI dall’aspetto leggermente economico in un recente Lei-Hulk promo.

La situazione è ben riassunta in questo tweet, che contrasta i problemi che devono affrontare ogni gruppo di fan:

La DC ha appena cancellato un film finito di Batgirl, The Flash è un criminale, ancora nessuna notizia di Superman, il futuro è ancora così incerto. Nel frattempo, alcuni fan della Marvel si lamentano di un’astronave CGI nello stesso spettacolo che introduce Jennifer Walters e riporta Daredevil. — Matt Ramos (@therealsupes) 11 agosto 2022

La differenza fondamentale tra Marvel Studios e Warner Bros sembra essere principalmente una questione di fiducia. Quando la Marvel pubblica un film o un programma TV che rappresenta una delusione critica o finanziaria, non cambia radicalmente la rotta del progetto MCU generale. Per quanto ne sappiamo, potrebbero esserci stati molti drammi dietro le quinte quando Eterni non è stato il grande successo che avevano sperato, ma non l’abbiamo visto e lo studio è semplicemente passato alla versione successiva.

Al contrario, la Warner Bros irradia livelli di insicurezza nucleare. La loro agitazione sul tentativo di trovare una sorta di formula magica per il successo sembra disperata, in particolare nelle ultime settimane. Cancellazione del praticamente completo Cattiva ragazza sembra meno un prudente evitamento dell’errore dei costi irrecuperabili e più una vera e propria incompetenza nel lasciare che un progetto arrivi così lontano e poi può farlo.

Forse la gestione del DCEU migliorerà dopo che avranno premuto il pulsante di ripristino, ma poiché la loro più grande uscita imminente è un blockbuster a lungo ritardato con protagonista qualcuno ora meglio conosciuto per i loro inquietanti atti criminali non fa ben sperare.