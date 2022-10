La “Darth Vader House” di Houston arriva sul mercato per 3,7 milioni di dollari

Immagine tramite Braden Real Estate Group

Hai 4 milioni di dollari di riserva? Se è così, sei fortunato, perché la famosa “casa di Darth Vader” di Huston è stata nuovamente messa sul mercato, consentendo Guerre stellari fan di vivere permanentemente i loro sogni di fantascienza.

La famigerata casa con quattro camere da letto è quotata sul mercato per $ 3,7 milioni e dispone di finestre dal pavimento al soffitto, una cantina, una piscina, una spa e un garage per quattro auto. Tuttavia, l’interno non è così scuro come alcuni hanno percepito che fosse. Le pareti bianche e le grandi finestre aperte conferiscono a questa casa un’estetica vibrante, lasciando spazio alla luce naturale durante il giorno.

La casa è stata originariamente costruita nel 1992 ed è stata venduta per la prima volta per 4,3 milioni di dollari nel 2021, secondo la CNN. Prima della sua vendita nel 2021, la proprietà era stata venduta per soli $ 3,1 milioni. La proprietà di 18.000 piedi² ha attirato l’attenzione di Internet poiché l’esterno assomigliava all’elmetto di Darth Vader di Guerre stellari. È stato riferito da Houston City Book che uno dei precedenti proprietari di case ha rifiutato interviste e servizi fotografici.

Houstonia ha riferito che il proprietario del 2021 ha mantenuto l’estetica originale della casa dopo che è stata venduta loro nel 2021, ma ha aggiunto nuove funzionalità come la suddetta piscina e spa. Il proprietario si è assicurato che le nuove caratteristiche aggiunte mantenessero la stessa forma ed estetica dell’esterno della casa.

Questa casa non è solo un appartamento per scapoli che è isolato in mezzo al nulla: è attualmente pubblicizzato come una casa unifamiliare e, secondo la pagina dell’elenco della casa, la proprietà si trova vicino al Texas Medical Center, ai quartieri dello shopping e molteplici istituzioni educative. È la casa perfetta per crescere la prossima generazione Guerre stellari fan dentro.