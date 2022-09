La costumista Allison Pearce parla di “Clerks III”

tramite Lionsgate

Allison Pearce si occupa di costumi e trucchi da quasi 10 anni, tagliandosi i denti Sabato sera in direttaprima di passare al cinema con il thriller di Chadwick Boseman 21 Ponti. Lo ha seguito con quello di Adam Sandler Attività febbrileprima di occuparsi del design dei costumi per l’acclamato film Aubrey Plaza Orso nero.

Incaricato di realizzare la visione di Kevin Smith in Impiegati III, Pearce dovette presto affrontare una serie completamente nuova di sfide, poiché Randall e Dante furono riportati in vita da Jeff Anderson e Brian O’Halloran. Di recente Allison si è presa una pausa per parlare con We Got This Covered di ciò che ha reso questo progetto così attraente, nonché della responsabilità che deriva dall’onorare questi personaggi.

tramite Lionsgate

Come e quando sei stato contattato per la prima volta per lavorare su Clerks III?

Mi è stato chiesto di farlo Impiegati III attraverso uno dei produttori – Amy Jarvela, che conoscevo da un precedente film di Owen Wilson su cui abbiamo lavorato insieme. Per coincidenza, il suo prossimo progetto è stato Impiegati III e si è avvicinata a me, mi ha inviato la sceneggiatura e mi ha chiesto se fossi interessato a incontrare Kevin. Abbiamo cliccato immediatamente e da lì siamo partiti di corsa.

Come costumista all’inizio di qualsiasi progetto, qual è il tuo punto di partenza in modo creativo?

Beh, penso che questo sia diverso da quasi tutti gli altri progetti che ho fatto, perché era molto impegnativo nella ricerca. Ho letto la sceneggiatura e ho capito subito che quegli aspetti del film all’interno del minimarket erano tutti richiami all’originale Impiegati. Quindi ho dovuto riversare sull’originale e fondamentalmente trovare immagini fisse del filmato dal filmato VHS.

Fare ricerche a questo livello ha comportato la decifrazione di filmati sgranati in bianco e nero per determinare tutti i tipi di dettagli, incluso il tipo di scarpe da ginnastica che Jason Mewes indossava nel film originale. Sapevo che erano una Asics Gel Saga e ci avevano lavorato Sabato sera in diretta, ha trattato questo processo più come una ricerca per uno schizzo imminente.

Quando ci ho lavorato SNL e abbiamo fatto la parodia, parte dell’arte della parodia è riuscire esattamente a farlo, quindi sembra perfetto per il pubblico. Penso che quello fosse il mio lavoro principale Impiegati IIIcercando di capire come rendere perfette quelle scene in negozio, in modo che nessuno le metta in dubbio.

Kevin Smith ha ovviamente convissuto a lungo con questi personaggi. A livello collaborativo, quanto il suo contributo ha influenzato le tue scelte?

Penso che Kevin sia un grande collaboratore e mi ha davvero incoraggiato a farlo in particolare con Elias (Trevor Fehrman). Di recente mi ha ricordato che la sceneggiatura diceva “Elias ora indossa una maglietta di metallo” e che era l’unica cosa scritta per quanto riguarda la sua trasformazione visiva. Era un po’ come questo piccolo punto di partenza per me.

Ricordo che dopo il primo montaggio con Trevor, Kevin mi chiamò e mi diede la licenza per mostrare davvero un po’ di creatività e varietà con questo personaggio. In quel momento mi sono sentito libero di provare molte cose diverse e di esplorare davvero ciò che potrebbe funzionare. Elias ha oltre 20 cambi di costume in questo film, il che è molto per un film di Kevin Smith. Randall e Dante per lo più si attengono a magliette, grembiuli Quick Stop e maglie da hockey, che è una formula che Kevin voleva seguire. Ma Elias era diverso, quello era un personaggio molto diverso.

Con Jeff Anderson e il personaggio Randall penso che tu abbia raggiunto le doppie cifre quando si è trattato dei cambiamenti in questo film. Qualcuno di questi ha avuto un significato per il personaggio o ha alimentato le scelte del progetto stesso?

Quindi tutte le magliette, sono tutte richiami e uova di Pasqua dal View Askewniverse, su cui Kevin aveva specificamente iniziato a lavorare almeno un anno prima che salissi a bordo. Ha due grafici con cui lavora, Nate Gonzalez e John Spreckelmeyer, e avevano tutta questa grafica pronta per l’uso. Quando ho aderito al progetto era mio compito trovare loro una casa, comprese creazioni specifiche come Pericolo dei ranger.

C’erano un sacco di fumetti che sono stati tradotti in t-shirt e per capire quali colori avevano senso per Randall, che vestibilità, che marca, sai che ci sono milioni di opzioni di t-shirt là fuori. Utilizziamo presse a caldo o serigrafia, c’erano tutte queste diverse opzioni e penso che il nostro obiettivo fosse quello di ottenere ogni singola maglietta del film, cosa che penso che abbiamo fatto, ce n’erano così tante.

Qual è il significato dei continui cambi di costume per Elias e Blockchain Coltrane?

Con quei look in particolare, avevo bisogno di un punto di partenza per ciascuno dei costumi in ciascuno di quei ritmi in cui vediamo Elias e Blockchain Coltrane insieme. Ho iniziato ad attingere dalla cultura pop musicale, alcuni riferimenti che avrebbero ispirato me, la truccatrice e l’hair stylist. Dovevano essere immagini visive che permettessero a noi tre di unire le nostre teste, al fine di creare un look che si sentisse coeso.

Il Matto Max guarda e il look da aviatore goth con gli occhiali in testa, proveniva da Blade Runner Penso. È così che ci riferivamo a loro – saremmo tipo, beh, questo è un look di Frank-N-Furter, o questo è un Picco cremisi Guarda. C’era anche una specie di bambolina omicida goth che indossa con questo grande cappellino vittoriano. Tutti questi look ci hanno davvero permesso di riff visivamente.

I suoi look sono una specie di scherzo nella scena, sono ritmi molto veloci e avevano bisogno di leggere molto velocemente, quindi doveva esserci, in ogni look, un elemento forte che lo rendesse iconico per il pubblico. Penso che siano state grandi influenze per me, ma tra le più forti è stato La famiglia Addams.

Penso che anche con quei due personaggi Elias e Blockchain, fosse necessario sentirsi come se Elias fosse in testa al gruppo in termini di stile che vediamo in ogni scena. Quindi Blockchain è stato un passo dietro di lui durante l’intero arco del personaggio. Quindi forse sta raccogliendo da terra i vestiti di Elias del giorno prima e li indosserà il giorno dopo, o gli piace copiarlo in qualche modo perché è un aiutante.

In che misura pensi che i costumisti influenzino l’identità di un film, al di là del personaggio?

Come costumista so di aver fatto il mio lavoro se le scelte di costume supportano il personaggio e hanno senso per loro. Non so se avessi intenzione di rubare la scena con Elias, ma penso che Trevor (Fehrman) ci sia piaciuto davvero con la sua recitazione e ha adorato tutti gli accessori e i pezzi che gli abbiamo dato – lo stava davvero portando.

C’è anche una scena che ricordo, in cui gli avevamo dato questi lunghi anelli di cotta di maglia, che gli permettevano di scatenarsi e fare corna da diavolo con le dita. Questi accessori si sono trasformati in oggetti di scena essenziali che hanno contribuito a dare vita al suo personaggio sulla telecamera: non era solo qualcosa che indossava, faceva parte del suo processo nella creazione di quella persona.

Essendo stato nel settore per oltre un decennio lavorando tra cinema e televisione, quali sono le cose chiave che soppesare prima di iscriversi?

Penso che quella storia sia molto importante per me. Quando leggo una sceneggiatura, la storia deve avere un senso e anche io ho bisogno di trarre ispirazione da essa. Non voglio leggere qualcosa che ho visto fare 20 volte prima, è un po’ limitante per i costumi perché poi ci sono tutti questi muri creativi da abbattere, il che significa che devi capire come raccontare di nuovo quella storia. Penso che anche l’ambiente sia molto importante per me nel processo di progettazione.

Una delle cose che mi ha attirato Orso nero in particolare era l’ambiente e dove si svolge quella storia. Puoi attingere a elementi della natura, in quel caso, del lago e della capanna dove abbiamo girato il film.

In Impiegati III l’ambientazione è il Quick Stop e ci sono così tante trame, colori e cose interessanti sullo sfondo, che hanno dato un senso all’intero spazio con i costumi. Penso anche che il mio lavoro come costumista sia spesso quello di risolvere problemi, dove leggerò una sceneggiatura e mi chiederà di provare qualcosa di completamente nuovo che non è mai stato fatto da nessun’altra parte. Il che mi porta a chiedermi come lo farei, il che a sua volta potrebbe ispirare alcune idee che potrei provare: è una parte davvero divertente del mio lavoro. Spesso implica trovare modi per fare cose nuove e creare soluzioni.

Puoi descrivermi la tua perfetta domenica pomeriggio?

Oh, probabilmente fare un’escursione con il mio compagno Ian e il mio cane Sydney, poi probabilmente saltare in un ruscello in seguito e poi uscire a cena – davvero rilassato.

Clerks III è ora in programmazione nei cinema, prima di arrivare in digitale il 14 ottobre, e puoi dare un’occhiata alla nostra recensione del film qui.