La concept art di Wakanda Forever mette in mostra i lati alternativi di Namor

A luglio, l’artista Anthony Francisco ha rivelato che, come parte del dipartimento di sviluppo visivo dei Marvel Studios, è stato lui a creare il look di Namor da Pantera Nera: Wakanda per sempre. Ora sta condividendo il concept art originale.

Il primo disegno mostra quanto fosse vicino il prodotto finale allo schizzo, completo dei piedi alati e delle orecchie appuntite del Sub-Mariner. C’è anche il piercing al naso. Mostra anche Namor in una gloriosa posa orizzontale.

L’unica cosa che manca sono i peli del viso. Guarda:

Ha poi ampliato un po’ le scelte di design. Si scopre che a un certo punto Francisco si è bloccato sul design ma si è ispirato agli antichi Maya e anche ai sogni.

“La collana per Namor è stata una delizia da disegnare. Guardando i glifi e l’architettura Maya per l’ispirazione! Ma la rottura però sarebbe arrivata in un sogno! Immagino di essere un artista che vive in quel periodo e cerca lavoro. Ho spiegato che i 2 serpenti rappresentavano la dualità di Kukulkan. Egli è il portatore di vita e di morte”.

"La collana per Namor è stata una delizia da disegnare. Guardando i glifi e l'architettura Maya per l'ispirazione! Ma la rottura però sarebbe arrivata in un sogno! Immagino di essere un artista che vive in quel periodo e cerca lavoro. Ho spiegato che i 2 serpenti rappresentavano la dualità di Kukulkan. Egli è il portatore di vita e di morte".

C’è anche molto più simbolismo. “La perla al centro rappresenta il sole o la vita” e il “serpente alato o ti presenta il sole o te lo porta via”.

Per aiutarlo con il design, Francisco ha detto di aver visto molti documentari sulle antiche civiltà. Come le “popolazioni indigene del nord, del sud America e dell’Asia”. Ha detto che ha esaminato somiglianze e differenze e cosa potrebbe usare per il design.

Più scavava, più si rendeva conto di sentire una connessione con ciò che stava accadendo sia ora che in passato. “La storia del Messico, la colonizzazione di un popolo e la cancellazione della sua lingua sono state alcune delle parti tristi della mia ricerca che hanno reso questo viaggio un po’ emozionante per me perché anch’io vengo da un paese colonizzato dalla Spagna”.

Ha usato le seguenti immagini, ha detto, come “parte del processo iniziale di ricerca del progetto di Namor. Ciò è stato fatto 1 anno prima dell’inizio della produzione. Ho avuto 2 mesi di sole esplorazioni!

Ha usato le seguenti immagini, ha detto, come "parte del processo iniziale di ricerca del progetto di Namor. Ciò è stato fatto 1 anno prima dell'inizio della produzione. Ho avuto 2 mesi di sole esplorazioni!

L’immagine sopra è più in sintonia con il Namor dei fumetti. La Marvel ha deciso di apportare alcune modifiche al personaggio per il film per allontanare Namor da Aquaman e radicarlo in qualcosa di più urgente in termini di patria (Namor è di Atlantide nei fumetti).

Francisco ha detto che avrebbe condiviso altri concept art non appena gli fosse stato permesso. Pantera Nera: Wakanda per sempre sta giocando ora nei teatri.