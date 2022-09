La concept art di “Doctor Strange 2” offre indizi sui piani spazzatura del regista originale

tramite i Marvel Studios

Quando è stato annunciato che Sam Raimi sarebbe stato il timone Il dottor Strange nel multiverso della folliai fan della Marvel si sono fatti eccitare per qualcosa di Spider-Man 2 proporzioni. Come è successo, il sequel che allunga la realtà si è rivelato piuttosto divisivo. Ciò ha portato le persone a riflettere su come sarebbe stato il film se Scott Derrickson fosse rimasto come regista invece di separarsi dallo studio per differenze creative.

Non sappiamo molto dell’interpretazione di Derrickson del film, ma un nuovo concept art offre almeno un indizio su ciò che il suo Dottor Strano 2 sarebbe stato come. In particolare, rivela una nuova variante di Stephen Strange che alla fine è stata cancellata dalla storia una volta che Raimi è entrato nel progetto e lo ha rinnovato da cima a fondo.

Il concept artist Darrell J. Warner si è recato su Instagram per condividere la sua opera d’arte, che ha svelato uno strano che è meno un maestro delle arti mistiche e più un banale mago teatrale. Secondo la didascalia della Warner, il personaggio si chiama “The Marvelous Melvyn”.