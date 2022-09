La compositrice Nima Fakhrara parla del thriller Netflix “Lou”

tramite Netflix

Il compositore Nima Fakhrara ha avuto una carriera eclettica, che lo ha visto recitare in progetti cinematografici, televisivi e multimediali su scala globale. Di persona, questo musicista genuinamente dotato e schivo si diverte a piegare le regole della composizione musicale, sovvertendo la sua formazione classica per creare momenti musicali davvero memorabili.

Nima porta il suo tocco distintivo in un film d’azione non convenzionale Lou, che è stato presentato in anteprima oggi su Netflix, mettendo Allison Janney in primo piano e al centro nel ruolo del protagonista. Prima dell’uscita del film, si è preso una pausa per parlare con We Got This Covered del suo processo, nonché di ciò che ha reso Lou una proposta così interessante.

Come sei stato coinvolto con Lou?

Ho avuto la fortuna di poter iniziare questo progetto abbastanza tardi, tutti dicono che è bello andare avanti ma no, sono stata una delle ultime persone ad essere coinvolta. Mi sono trovato molto bene con la regista Anna Foerster. Le piacciono le idee pazze e io ne avevo molte, quindi è stata una di quelle cose che ci siamo trovati d’accordo. Abbiamo iniziato a scrivere abbastanza rapidamente e ci ho lavorato per circa due mesi e mezzo, quindi non troppo a lungo.

Cosa ha portato Anna in tavola dal tuo punto di vista come compositrice di questo progetto?

Uno dei sogni più grandi che un compositore può avere è quando qualcuno ti dice come vuole che sia la scena reale rispetto a ciò che deve fare. Con Anna e l’intero team, sia di Bad Robot che di Netflix, volevamo che fosse così, o, ehi, questo non è proprio quello che stiamo cercando per questa scena.

Musicalmente e come compositore è davvero fantastico sentirlo, perché posso tradurre i sentimenti molto più facilmente delle idee concrete su ciò che la gente vuole. Anna ha portato quell’approccio e un’esperienza mondiale, insieme alle sue straordinarie capacità sia come regista che come leader in questo progetto.

Il paesaggio sonoro è davvero unico, è molto suggestivo e molto lunatico. A quali strumenti hai gravitato per trasmettere quel senso e quella sensazione?

Gran parte del film si svolge sotto la pioggia, quindi ci sono state molte conversazioni con il sound designer e il team del suono. Domande su come facciamo musica che non venga soffocata da questo suono costante di pioggia battente. Una delle prime cose su cui ho davvero gravitato è stata questa chitarra che è sempre in giro, non è mai accordata, ma produce sempre dei suoni interessanti.

In realtà ho preso un martello e un bastoncino di dulcimer, poi ci ho giocato sopra ad un certo punto. Ha creato questo suono legnoso pulsante, che è davvero difficile da identificare, ma da quello è nata un’altra idea. Una delle prime scene che ho segnato è stata l’apertura e si sentono molte cose che si uniscono musicalmente. Da voci senza tempo, fino a campioni di TikTok e canti mediorientali. C’è solo un sacco di cose interessanti in corso, e per me è diventato questo parco giochi di possibilità musicali da esplorare.

Considerando il periodo del film e il luogo in cui è ambientato, a quali influenze musicali hai attinto, siano esse culturali o musicali?

Musicalmente Lou è ambientato negli anni ’80 e non ho preso nessuna influenza da quel periodo. Una delle cose che volevo fare era trasformarlo in un esercizio più tecnico che altro. Quindi l’intera colonna sonora è stata registrata su cassette, prima che tornassimo per abbassare la voce. Questa è stata una delle sfide più grandi che la mia mente pazza ha creato, in termini di ottenere la quantità di cassette vergini necessarie per registrare questo punteggio. Tutta quella roba è stata molto eccitante, e quella è stata la mia ode al periodo.

Per quanto riguarda il mondo in cui vive Lou, ci sono accenni di quel mondo altrove. Un piccolo uovo di Pasqua nascosto all’interno della partitura mi ha coinvolto nel cantare qualcosa di tradizionalmente persiano, che la gente potrebbe voler cercare. Oltre a ciò, volevamo che sembrasse un film moderno, ma doveva anche essere interessante in termini di come questa musica si lega alla sequenza temporale del film.

Quanta parte della composizione musicale è scoperta rispetto all’intenzione?

Per me, sono cresciuto suonando musica classica persiana, ma sono anche cresciuto in un mondo di improvvisatori, che ha reso anche me un improvvisatore. Tutto per me è solo improvvisazione finché non suona bene. Philip Glass una volta ha posto la domanda da dove viene la musica, è come questo fiume e devo ascoltarlo. È lo stesso concetto per me, sono solo un improvvisatore.

Da dove proveniva questa musica era proprio quella sensazione di sentirsi bene – c’erano molte cose che sembravano giuste e molte sapevano che è immediatamente sbagliato. È stata una di quelle esperienze che hanno aperto gli occhi di essere in grado di capire cosa è giusto e cosa è sbagliato nel film, ma avere quell’epifania molto prima, diciamo nella versione due rispetto alla versione 12.

Per me, questa è stata una di quelle piacevoli esperienze di comprensione che tutti sono sulla stessa pagina e stiamo solo seguendo questo flusso di idee creative. Ero nella mia fattoria qui nel Connecticut e abbiamo avuto lo stesso tempo esatto durante il periodo in cui stavo scrivendo, è stato semplicemente incredibile. Ho scritto praticamente per circa due mesi ed è quello che è venuto fuori.

Lou parla essenzialmente di relazioni fratturate, come pensi che la tua colonna sonora attinga a quel tema centrale?

Tutto è rotto in questa musica e l’anticonformismo è tutto. Mi piace definirmi fondamentalmente una persona studiosa a cui non importa affatto degli studi. Ho avuto la fortuna di poter far parte di accademie musicali e capire la musica occidentale, l’orchestrazione e tutto quel genere di cose, ma preferirei infrangere queste regole. Per me, una delle cose è sempre quanto velocemente posso infrangere queste regole e come farla franca.

Con questo era più o meno lo stesso concetto, mentre per me si trattava di scegliere il musicista giusto e i musicisti giusti. Il cantante doveva avere esattamente ragione o avrebbe spazzato via tutto il resto. Dovevano essere tre giocatori e la tonalità doveva essere corretta. Ho suonato con molti quarti di tono in questo, quindi ancora una volta questi giocatori dovevano avere esattamente ragione.

Abbiamo registrato un trio di archi, non il tuo tradizionale quartetto d’archi o trio d’archi, erano tutti musicisti più bassi, quindi fondamentalmente immagina un trio d’archi più in basso nella scala musicale. La stessa cosa valeva con un ensemble più grande, dove facevamo numeri dispari che semplicemente non avevano senso e spingevamo tutto sull’orlo dell’incoerenza musicale, ma in qualche modo ha funzionato. Anche nella penultima scena del film, invece di ingrandirci e buttare tutto dentro, abbiamo fatto il contrario, ed è solo una chitarra che suona una bellissima melodia in cima a questa scena davvero emozionante. Ancora una volta, sta per essere rotto e poi torna insieme.

È stata una grande sfida andare nella direzione opposta piuttosto che essere più tradizionali: dopotutto è un film Netflix, Bad Robot. Per me, siamo stati in grado di creare qualcosa che riconoscesse l’idea di come dovrebbero suonare questi film, ma che comunque lo portasse completamente in un’altra direzione. Immagino sia per questo che mi assumi, per fare qualcosa di completamente fuori dal campo sinistro, pur riportando il pubblico a casa.

Quando si tratta di decidere un progetto, sono le persone coinvolte o la storia che raccontano a coinvolgerti?

È un po’ entrambi e tutto dipende dai tempi. Ho avuto la fortuna di lavorare su tutti i generi, dalle commedie fino ai grandi film d’azione. Per me dipende sempre da cosa sta facendo la storia e posso relazionarmi con essa, soprattutto perché ci dedicherò così tanto tempo.

Puoi sempre diventare chi vuoi con le persone, e il bello è che devi solo essere in grado di diventare un servitore del progetto rispetto a ciò che viene prodotto. Alla fine della giornata, sono un compositore e scriverò letteralmente cosa c’è nel film. Se il progetto ti sembra adatto, ti immergi e provi a farlo funzionare: questa è la linea di fondo. Amo scrivere musica e mi alzo ogni giorno e lo faccio, quindi non posso chiedere nient’altro.

Puoi descrivermi la tua perfetta domenica pomeriggio?

Ho la fortuna di averlo già creato, lo faccio ogni giorno. Mi sveglio e prendo un po’ di caffè espresso, mi siedo sul terrazzo qui in studio, ascolto un po’ di musica e letteralmente o sono seduto al pianoforte o andiamo alla fattoria qui, e questa è fondamentalmente la mia vita. Fondamentalmente è musica e vivere qui tra i boschi, è la mia domenica pomeriggio tutti i giorni.

Lou è ora in streaming su Netflix e puoi dare un’occhiata alla nostra recensione del film qui.