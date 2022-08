La commedia d’azione che uccide i vampiri di Jamie Foxx raggiunge la prima posizione su Netflix

Credito: Netflix

In un mondo che ha drasticamente superato l’era del Crepuscolo vampiri e l’oscuro Malavita saga con Milla Jovovich, è una novità Jamie Foxx film che sta mordendo il collo del pubblico in streaming.

Turno diurno è l’ultimo della serie di film originali di Netflix per il loro servizio, ed è stato stracolmo di talento poiché lancia un’ampia rete e cattura molti pesci. A unirsi a Foxx nella commedia d’azione sui vampiri ci sono Dave Franco, Karla Souza e Snoop Dogg in quella che è una lista del cast dall’aspetto davvero bizzarro.

Il film segue il personaggio di Foxx, un pulitore di piscine che è anche in realtà non così segretamente uno stimato killer di vampiri che sta solo cercando di provvedere a sua figlia. Se suona come una premessa stravagante, potrebbe essere correlata al suo direttore JJ Perry che impara le arti marziali in cambio della pulizia del dojo.

È il debutto alla regia per Perry, che in precedenza aveva lavorato come stuntman in film come Combattimento mortale, Uomo di ferroe Star Trek Nell’oscurità, ed è stato un incontro forte con il pubblico. Nella sua prima settimana, ha superato le classifiche Inesplorato, Il grigio Uomoe l’epopea della guerra 1917.

Netflix ha un tasso molto misto con un’accoglienza critica per i loro originali e Turno diurno non è diverso in quanto si trova ai confini dello stato marcio su Rotten Tomatoes. In bilico al 59 percento in modo critico, la sua reazione del pubblico non è molto più forte al 63 percento. Il positivo è senza dubbio per Netflix che in una settimana ha avuto 56 milioni di ore visualizzate.

Turno diurno è attualmente disponibile per lo streaming su Netflix.