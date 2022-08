La Chiesa del Texas dietro la versione anti-LGBTQ+ di “Hamilton” deve pagare i danni

È passato quasi un mese da quando la Door McAllen Church in Texas ha eseguito una versione illegale e alterata del musical di successo di Broadway, Hamilton. E ora, la chiesa ha rilasciato una dichiarazione ufficiale dopo che le clip del video della produzione ora cancellato sono circolate sui social media e il creatore dello spettacolo, Lin-Manuel Miranda, ha condannato la performance.

Il pastore della chiesa ha rilasciato la sua dichiarazione su Instagram, scusandosi con Miranda e coloro che sono associati all’originale Hamilton musicale. La chiesa ha anche ammesso di non aver chiesto il permesso per produrre lo spettacolo né per alterare il lavoro di Miranda. Qualsiasi prova del musical mai esistente (incluso il filmato delle prove) verrà cancellata e la chiesa pagherà anche i danni non specificati.

“Rispettiamo i diritti d’autore di Hamilton‘ autore e collaboratori. Questi diritti d’autore sono protetti dalla legge federale. Riconosciamo che esistono vie legali per ottenere una licenza per mettere in scena proprietà che non abbiamo perseguito. E non è mai lecito alterare un’opera artistica come Hamilton senza permesso legale. Riconosco come Pastore della Chiesa che ho l’obbligo e la responsabilità di seguire la legge ed educare la nostra comunità su questi protocolli. Il nostro ministero utilizzerà questo momento come un’opportunità di apprendimento sulle opere artistiche protette e sulla proprietà intellettuale.“

Il 5 e 6 agosto, la Door McAllen Church ha eseguito la consegna illegale di Hamilton. I testi sono stati modificati per rendere le canzoni più “cristiane” e alla fine è stato persino aggiunto un sermone anti-LGBTQt+. La performance completa è stata immediatamente rimossa dopo essere stata trovata su YouTube. Tuttavia, clip della performance sono circolate sui social media, con i fan che la deridevano per essere “rabbrividire”.

Le persone dietro la produzione originale di Hamilton ha immediatamente saputo della produzione illegale e ha inviato una lettera di cessazione e desistenza alla chiesa dicendo loro di togliere tutto, ma ha permesso alla chiesa di fare un’ultima rappresentazione.

Non sei fortunato se vuoi vedere la versione di questa chiesa, ma una registrazione ufficiale di alta qualità Hamilton è disponibile per lo streaming su Disney Plus.

Leggi la dichiarazione completa della chiesa di seguito.