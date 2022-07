“La casa del drago” paragona i Targaryen ai… Jedi

Via HBO

Potresti essere propenso a pensare che non ci sia niente di nemmeno lontanamente simile nel Guerre stellari galassia e il cupo mondo fantasy di George RR Martin, ma Casa del Drago lo showrunner Ryan Condal è qui per dissuaderti da quel treno di pensieri con un argomento convincente.

In un profilo gestito da Il giornalista di Hollywoodla troupe dell’ambiziosa serie spin-off ha parlato della storia e di come è stato tornare a Westeros dopo Game of Thrones. A un certo punto, Condal ha discusso dell’importanza di essere completamente fedeli al materiale originale di Martin e del perché i Targaryen sono – per quanto strano possa sembrare – come i Jedi nell’originale Guerre stellari trilogia.

“Sono un fan di questi libri da 20 anni. Ero un fan di Game of Thrones — Ho visto il pilot la notte in cui è andato in onda su HBO e ogni episodio successivo. Non puoi seguire Thrones, sono i Beatles. Mi sto proponendo come un fan per realizzare ciò che voglio vedere e sono felice di ciò che abbiamo ottenuto. I Targaryen sono come i Jedi Guerre stellari, dove hai sentito parlare di questo periodo in cui erano abbondanti e potenti e hanno sempre voluto vederlo. E ora puoi farlo.

I Jedi e i Targaryen erano entrambi enigmatici prima che i rispettivi universi svelassero la loro vera storia, ma purtroppo è qui che finiscono le somiglianze. Voglio dire, difficilmente potresti sperare di trovare un terreno comune tra i cosiddetti “guerrieri della pace e della giustizia nella vecchia Repubblica” e i sovrani Targaryen che hanno portato un regno di fuoco e sangue di trecento anni nei Sette Regni .

Casa del Drago tornerà la prossima settimana con un panel al San Diego Comic-Con 2022, per poi avvicinarsi lentamente alla premiere del 21 agosto su HBO, quindi restate sintonizzati per saperne di più sul mondo di Westeros.