La bionda di Netflix: una storia horror americana e perché non possiamo ancora lasciare Marilyn Monroe da sola

Bionda. Ana de Armas nel ruolo di Marilyn Monroe. Cr. © 2022

Mi vengono in mente molte parole guardando Blonde, l’ultimo pezzo di celluloide, per sfruttare l’icona pop Marilyn Monroe. Il film tratto dal libro di Joyce Carol Oates è selvaggio. Infilza il sistema per creare Marilyn e i molti uomini che l’hanno sfruttata. Ci vuole anche pugni a tutti noi per guardare. Scomodo, scioccante, doloroso e grottesco sono tutte parole che vengono subito in mente. La parola che ho sentito più spesso, però, era complice. Dopo sessant’anni, siamo ancora tutti ossessionati da Marilyn e sfruttiamo la sua miseria. Se Handmaid’s Tale è un porno di miseria, Blonde è un porno di nichilismo.

Il libro di Oates non è una biografia. Piuttosto è un’immaginazione immaginaria di come deve essere stato essere Norma Jean e Marilyn Monroe. Attraverso la sua infanzia turbolenta, che è relativamente vicina al racconto di fantasia che Oates ha scritto fino alla sua morte (o omicidio, a seconda di quanto sei un teorico della cospirazione), la sua vita è stata infelice. L’inizio della sua carriera e la moltitudine di matrimoni e relazioni sentimentali sono tutti catturati in bianco e nero o in una vorticosa luminosità ipnotica. Tutti volevano un pezzo di Marilyn finché non rimaneva più niente. La maggior parte di Blonde è radicata in ciò che sappiamo, ma alcuni dei momenti veramente scioccanti sono le interpretazioni di Oates.

La bionda è una visione snervante. Non fare errori; questo è un film dell’orrore. Non è uno slasher. Non ci sono demoni, anche se c’è abbondanza di male e non ci sono fantasmi. È un film dell’orrore perché ci perseguita ancora. Lei lo merita. È orribile, triste e così tragico. È facile dimenticare quando vedi alcuni dei suoi film classici come Gentleman Prefer Blondes e The Seven Year Itch che era una persona reale, non solo un personaggio da sexpot. Lei risuona con noi. In un periodo in America in cui le donne finalmente si sentivano come se avessimo voce in capitolo con i Weinstein e gli Epstein del mondo che ricevevano la loro punizione, è bastata una sola decisione del tribunale per strappare via quella falsa fiducia.

La bionda si sente tempestiva. Sembra che il suo dolore sia il nostro. Non è solo un simbolo per essere osservata dagli uomini. È un ammonimento per le donne. Marilyn era anche un esempio di donna brillante e sicura di sé distrutta dal tempo e dallo sfruttamento. È stata sfruttata, agghindata e drogata. Poi è stata puntata nella direzione in cui volevano che si esibisse e, come la scimmia di Nope, ne è stata decimata.

Bionda. Ana de Armas nel ruolo di Marilyn Monroe, Cr.Matt Kennedy / Netflix © 2022

La bionda raffigura molte gravidanze di Marilyn, la maggior parte delle quali nel film finisce con un aborto. Quelle scene, più di ogni altra, rimarranno con me. Non ci sono prove che abbia abortito o che le siano stati forzati, come nel film, ma sembra reale e plausibile in un modo che mi fa sentire sporco. Sappiamo che Marilyn ha avuto diversi aborti devastanti durante il suo matrimonio con Arthur Miller, che è descritto come il più gentile di tutti gli uomini anche se ancora problematicamente paternalistico. Se ha avuto aborti o aborti spontanei è poco rilevante; Il risultato è lo stesso. La donna che sembrava desiderare disperatamente qualcuno da amare veniva sempre negata.

Penso che il motivo per cui Marilyn Monroe è così eterna è che il suo potere da star è stato mitigato da così tanta agonia. È un simbolo della femminilità e di ciò che dobbiamo sopportare in momenti diversi della nostra vita. La paura di camminare da sola, di navigare in un luogo di lavoro predatorio o di perdere un figlio sono tutte le sue storie che condividiamo. Ci relazioniamo con lei indipendentemente dal suo aspetto affascinante e dalla sua voce e figura impossibili. A seconda del tipo di uomo che sei, vuoi consumarla o salvarla. Continua ad essere quella che colpisce un personaggio.

Il biondo è un orologio duro ma necessario. Non sarà per tutti. Ci saranno quelli respinti da molte delle scene. Ma, dalle percosse per mano di Joe DiMaggio agli aborti grafici completi di speculum interni e suoni umidi e lisci, e i numerosi stupri, Marilyn ha continuato. Principalmente era perché la macchina la teneva rifornita di farmaci sufficienti per tranquillizzare un elefante, ma lei ha sorriso e ha continuato. Questa dovrebbe essere la sua eredità, non gli scandali o l’immagine sessualizzata. La sua forza.

Il suo divorzio da DiMaggio, che avrebbe dovuto essere la sua vergogna dopo la conoscenza comune che era un molestatore, era suo. Forse la scena più dolorosa e scioccante da guardare è un pezzo forzato di sesso orale presidenziale che culmina nel suo violento stupro. È grezzo e molto, molto grafico. Sebbene non vengano mostrati i genitali, la sua bocca e le sue mani sono in primo piano con tristezza. È agghiacciante allo stesso modo di Requiem For A Dream.

Mi sono sentito male a guardare Blonde. Come se fossi un avvoltoio voyeuristico che prende piacere dal suo dolore, e c’era così tanto dolore. È il ritratto di un mondo dominato da crudeltà, ambizione e misoginia. Non è qualcosa di cui dovremmo essere orgogliosi. Abbiamo creato Marilyn tanto quanto lei stessa. Volevamo l’incantatrice infantile ma sensuale, la Madonna, la vittima. Non è carino, ma le bugie raramente lo sono. La povera Marilyn non ha mai avuto davvero una possibilità. Non sapremo mai cosa stava pensando in tutti quegli anni orrendi, e forse non sapremo mai come è morta. Forse è per questo che non possiamo lasciare andare la nostra candela nel vento.

Nessuno definisce icone pop come Marilyn Monroe. È una pietra miliare per la celebrità e ciò che era e talvolta continua ad essere sbagliato con Hollywood e l’America in generale. Forse non possiamo lasciare che Marilyn riposi finalmente in pace perché lei è tutti noi. Lei è la bellezza, il sogno americano e l’incubo riuniti in uno. Quello che le è successo sono state tutte le nostre colpe e siamo ancora colpevoli. Forse è ora di smettere di glorificare la tragedia e concentrarsi sulla sua arte. È l’unica cosa rimasta di lei che non è stata presa dai tanti uomini che la volevano e dai giocatori di potere che l’hanno distrutta.

Blonde è attualmente in streaming su Netflix.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.