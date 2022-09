Kyle MacLachlan si è impegnato nel ruolo di “Confess, Fletch” imparando cos’è l’EDM

Rob Kim/Getty Images

Cosa ti viene in mente quando pensi alla musica dance elettronica (EDM)? È Kyle MacLachlan? Probabilmente no, ma si scopre che Maclachlan conosce abbastanza bene il genere grazie al suo ruolo di Horan nel film Confessa, Fletch.

Il film, che vede protagonista Jon Hamm come protagonista, vede MacLachlan come il cattivo del film. Una delle caratteristiche di MacLachlan è il suo gusto specifico per la musica EDM e un debole per il ballo. In un’intervista con Screenrant, ha rivelato di non avere assolutamente idea del genere.

“Beh, è ​​stato interessante, perché inizialmente diceva ‘EDM’ e non sapevo cosa significasse quando ho iniziato, quindi ero tipo ‘Va bene.’ E poi hanno detto: ‘È musica dance elettronica’ e io ho detto: ‘Oh, ok, fantastico. Amo un po’ di questo. Mi piace un po’ l’elettronica.’ Allora [Director Greg Mottola] ha detto: ‘Beh, perché non mi porti dei suggerimenti sulla musica che ti piace.'”

Fu allora che si aprirono le porte e MacLachlan ebbe questa epifania sul suo personaggio e sul modo in cui ascolta la musica.

“Così ho iniziato ad ascoltare EDM e non ricordo nemmeno il nome delle band, ma ero dappertutto. Volevo qualcosa che fosse un po’, immagino che la ragione fosse che qui c’è un ragazzo che è molto, molto preso dalla sua testa e che complotta e pianifica, e l’EDM è un’opportunità per lui per dimenticare tutto questo. Fondamentalmente è proprio come giocare a un videogioco, è il suo equivalente a un videogioco, quindi perdi la mente per un po’ e fai questa cosa pazzesca”.

L’attore ha continuato spiegando che il suo approccio all’amore del personaggio per la musica era duplice, perché lo è “è pratico nella sua mente” e “è un ottimo esercizio”. Inoltre, aggiunge un tocco europeo al personaggio, ha detto, “come se trascorresse del tempo da qualche parte in una piccola comunità tedesca ballando con altre strane persone che indossavano tutti vari tipi di vestiti”.

Per MacLachlan, ricercare un personaggio e scoprire cosa funziona nel contesto del ruolo è tutto in una giornata di lavoro.

“… [The] parte della ricerca è stato divertente, e in realtà si trattava più di trovare dove quella stranezza, quell’aggiunta al personaggio, renderlo parte del personaggio, non solo qualcosa su cui ti sei posato, tipo “Oh, ecco tre cose strane che questo ragazzo sta per fare.’ Dovevano avere tutti un senso all’interno del personaggio, quindi abbiamo trovato una logica per questo”.

Puoi guardare Confessa, Fletch in alcune città e sui servizi di streaming.