Korg potrebbe aver inavvertitamente accennato alla trama di “Love and Thunder” in “Ragnarok”

Foto di Gareth Cattermole/Getty Images per Walt Disney Studios Motion Pictures UK

Questo articolo contiene spoiler per la trama di Thor: Amore e tuono

Dopo aver lasciato il teatro dopo aver visto Thor: Amore e tuonoalcune cose probabilmente ti sono rimaste in mente, una delle quali è che Korg è ancora uno dei preferiti nell’universo cinematografico Marvel.

Il guerriero Kronan è pieno di saggezza e, insieme a una personalità riflessiva, è sempre lì per darti una prospettiva rinfrescante. È anche il tipo di ragazzo che racconta ai fan la trama di un film futuro senza che ce ne rendiamo conto. Giusto; un thread di Reddit ha condiviso a cui Korg ha praticamente dato via la storia Thor: Amore e tuono in occasione Thor: Ragnarok.

Leggiamo la scena con la voce di Korg e la ricordiamo chiaramente, ma non sapevamo che stava piantando il seme per il fruttuoso viaggio di Amore e tuono.

Quando Korg apprende la storia di Thor e del suo martello, rivela che Thor aveva una relazione unica “e intima” con il martello e che perderlo era come perdere qualcuno che amava profondamente. Thor ha avuto una relazione unica con Mjölnir e la perdita atroce è stata moltiplicata dalla perdita di Jane.

Ciò che rende il tutto più straziante è che Thor non conosceva la profondità della sua perdita in quel momento; non riusciva nemmeno a cogliere il dolore quando la perdita continuava Vendicatori: Infinity War e poi dentro Fine del gioco. Quando incontriamo Thor in Amore e tuonovediamo un uomo che pattina con una buona sensazione finché dura, prima di sedersi per il dolore quando scompare – e questo è tutto prima che il film inizi.

Certo, gli spoiler aumentano qui — questo prima che subisca un’altra dolorosa perdita.

Thor aveva perso Jane in un certo senso, ma quando si sono riuniti Amore e tuono, vediamo rifiorire in lui la speranza; dopo quello imbarazzante incontrando il tuo primo amore inaspettatamente accade. Si muovono senza sforzo insieme, affrontando qualunque cosa gli capita, ma Jane nasconde un segreto a Thor.

È malata, è cancro ed è allo stadio 4.

Mjölnir ha dato a Jane il potere, si è sentita integra e forte quando l’avrebbe esercitato, ma quando l’ha messo giù, la sua vita stava svanendo rapidamente. Vediamo dolore quando Thor scopre la verità e prova tutto ciò che è in suo potere per salvarle la vita. Chiedendole di fare un sacrificio per lui, va a combattere da solo la sua battaglia più impegnativa, ma Jane fa una scelta che cambia tutto e Thor deve perderla ancora una volta.

Non è solo per le circostanze questa volta, Thor tiene Jane mentre prende il suo ultimo respiro, e quella dichiarazione di Korg a Ragnarok ci colpisce tutti un po’ più duramente.

Puoi vedere Thor: Amore e tuono nei cinema ora, e potresti voler portare dei fazzoletti.