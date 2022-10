Kevin Feige chiama Dibs su tutto dal 1998 mentre gli Ant-Fan temono il peggio

tramite New Line Cinema

Un altro giorno, e un’altra miriade di mormorii che ruotano attorno al Universo cinematografico Marvel hanno catturato l’attenzione e l’immaginazione dei fan di tutto il mondo. Un pensiero interessante riflette se ogni film Marvel verrà rilasciato da allora Lama è tecnicamente parte dell’MCU, mentre è trapelato Ant-Man e la Vespa: Quantumania il trailer fa paura ai sostenitori di Scott Lang ovunque e un altro ex alunni della 20th Century Fox esprime il proprio interesse Deadpool 3.

Ogni film Marvel è post-Lama tecnicamente parte del MCU?

Una domanda molto curiosa è stata posta di recente dal fandom Marvel, che chiedeva se i ritorni di Patrick Stewart e Hugh Jackman come varianti in Il dottor Strange nel multiverso della follia e Deadpool 3 ha realizzato l’intero 13 film della 20th Century Fox X-Men parte della serie dell’MCU per osmosi.

Facendo un ulteriore passo avanti, il dibattito si è poi chiesto se i favoriti come Blade di Wesley Snipes, Daredevil di Ben Affleck, Ghost Rider di Nicolas Cage, Punishers di Thomas Jane e Ray Stevenson e la formazione dei Fantastici Quattro di Tim Story fossero soggetti allo stesso trattamento, visto che quasi uno solo di loro ha (o avrà) un doppelganger 616.

Ciò darebbe a Kevin Feige un monopolio multiversale praticamente su tutto ciò che è correlato alla Marvel emergere dal 1998, indipendentemente dal fatto che tutto ciò che è accaduto in uno di quei film sia direttamente o indirettamente referenziato o riconosciuto come legato in alcun modo al canone ufficiale del MCU , a cui pensare è strabiliante.

Sicuramente non uccideranno l’uomo più sexy del mondo?

Essendosi già molto preoccupati quando qualcosa di innocuo come uno screengrab a bassa risoluzione ha fatto il giro online sulla scia di D23, i cuori sono ufficialmente entrati in bocca in seguito alla perdita dell’intero Ant-Man e la Vespa: Quantumania trailer che è stato mostrato “esclusivamente” ai presenti al D23… e ora a chiunque abbia una connessione a Internet.

C’è una vera preoccupazione che Scott Lang possa incontrare il suo creatore quando osa sfidare Kang il Conquistatore, ma le dita rimangono incrociate sul fatto che l’uomo più sexy del mondo in carica Paul Rudd sopravviverà almeno fino a quando Vendicatori: la dinastia Kanganche se potrebbe essere necessario regolare i punteggi prima Guerre Segrete dovrebbe sfuggire al suo stesso trequel vivo.

Altro Piscina morta il veterano vuole entrare nel trequel

Nessuna notizia sul casting per Deadpool 3 si avvicinerà all’incredibile ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, ma il cattivo del primo capitolo, Ed Skrein, ha ammesso che sarebbe stato felice di riprendere il suo ruolo di Ajax se i Marvel Studios avessero bussato.

Dice che è perfettamente felice di lasciar perdere, ma visto che è molto esperto della tradizione del cattivo ed è acutamente consapevole che il buon vecchio Francis ha imbrogliato la morte una volta prima per diventare una spina nel fianco di Wade Wilson. ancora una volta, potrebbe finire per aspettare al telefono per ogni evenienza.

Assicurati di controllare domani per la carrellata di un altro giorno di tutte le cose Marvel, perché il treno non smette mai di viaggiare.