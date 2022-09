Contessa Jemal/Getty Images per i concerti del Campidoglio.

Le cose di feltro verde probabilmente non dovrebbero avere una lingua con una faccia sopra, se questa nuova rivisitazione di Kermit la rana come un xenomorfo da Alieno è un’indicazione.

Indipendentemente da ciò, poiché Internet è quello che è, la suddetta unione empia è esattamente ciò che abbiamo ottenuto con un’opera d’arte che è stata condivisa in un post su Twitter dall’artista 3D Ty Soares.

“[W]Dovevo vederlo, quindi ora lo fai anche tu”, ha scritto l’utente @DnDSesame, che ha anche condiviso l’immagine.

Puoi controllare l’evoluzione del rendering 3D, incluso un wireframe e l’ispirazione per il disegno 2D originale, sul sito di Art Station di Soares.

Il mockup 2D originale del Kermit Xenomorph sembra provenire dalla mente demenziale di Ed Harrington, la cui pagina Tumblr è piena zeppa di altre immagini maledette, come Bert ed Ernie di Sesame Street che svelano i loro addominali in confezione da sei, Bugs Bunny ed Elmer Fudd viene designato rispettivamente come Xenomorph e Predator e la famiglia Hill da re della Collina preso in giro come varie icone dell’orrore, che puoi controllare di seguito.