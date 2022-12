Justin Benson e Aaron Moorhead parlano di cose sporche e spiegano cosa è realmente successo a Levi

Se sei un fan di Aaron Moorhead e Justin Benson, il loro ultimo Something In The Dirt sembra fatto apposta per te. È tutto ciò che il duo di registi fa così bene. È un lavoro d’amore che sembra il loro film più personale mentre ti invita nel loro mondo selvaggio e stravagante di stranezze completamente quotidiane. Il loro marchio unico di fantascienza e horror è tipicamente il loro e fonde cinismo emotivo e magia quotidiana. Le loro storie sembrano poter accadere a chiunque, ovunque, nonostante i loro elementi a volte sconvolgenti e le occasionali paure dell’orrore del corpo. Ho avuto modo di sedermi con la coppia per parlare di Something In The Dirt, del cinema, di trovare lo straordinario nel banale, di lavorare su produzioni ad alto budget e di cosa è realmente accaduto a Levi.

Per molti dei loro fan, il viaggio emotivo è importante quanto gli aspetti horror e fantascientifici. Distingue il loro marchio di film dagli altri e fa guadagnare alla coppia una base di fan così accanita. È diventato chiaro molto presto nell’intervista che Benson e Moorhead sono il vero affare. Sono appassionati di ciò che fanno e hanno uno spirito innovativo che pensa che il loro cinema indipendente offra loro più opportunità, non meno. I loro budget ridotti e le minori risorse consentono loro di concentrarsi sulle performance e sulla storia.

Inoltre, aggiunge Benson, “c’è qualcosa di veramente eccitante, almeno, nel tentativo di innovare la fantascienza e l’horror”. Continua, “c’è ancora, dopo tutti questi anni nel cinema, ci sono ancora cose che possono essere scoperte”. Vuole dare al pubblico un senso di meraviglia e terrore. Le montagne russe lo spingono a produrre film per un pubblico.

La coppia ha una comodità e un rispetto tra i due che parlano di tempo servito. È facile immaginarli uscire e scambiarsi idee l’un l’altro. La coppia vive nello stesso condominio e gli appartamenti in Something In The Dirt sono il loro vero appartamento. L’origine del film stesso proveniva da un “film sulla casa stregata” ma “davvero strano”. disse Moorhead. Benson fa riferimento a Resolution e The Endless e dice che prendono ispirazione da tutto ciò che li circonda. La gag di corda in The Endless era facile da ottenere con un budget basso e così tematicamente rilevante da essere perfetta per la storia e ha fornito la scelta ideale per un momento bizzarro fuori da qualcosa di così ordinario.

Tutto ciò che fanno Benson e Moorhead è premuroso. Hanno spiegato che stavano cercando di mantenere le cose fresche cercando “l’opposto della dinamica di potere dei personaggi che hanno interpretato in The Endless”. Benson disse. Hanno un talento per creare personaggi universalmente risonanti. Catturano tutti i difetti, i trionfi e le verità sull’umanità in un modo molto accessibile. I loro personaggi rimangono con noi perché si sentono reali.

È stato molto divertente parlare con questi due ragazzi brillanti e simpatici. Erano pronti a parlare di qualsiasi cosa e quando gli è stato chiesto se credevano a una delle cospirazioni di John, hanno subito avuto qualcosa da dire. Benson si è affrettato a sottolineare che la Confraternita pitagorica era reale. Moorhead ritiene che i wormhole siano “plausibili” e Benson è d’accordo. A questo punto ne seguì un’animata discussione sulla velocità della luce e sui viaggi non propulsivi. Questi sono ragazzi brillanti, ed è chiaro che è da qui che provengono tutte le loro fantastiche idee. Pensano davvero a tutti gli elementi di fantascienza di cui fanno film. Per loro fare film riguarda la meraviglia e la responsabilità di una buona narrazione.

Moorhead ha spiegato che suo padre aveva una targa con una frase che gli è sempre rimasta impressa. Ha detto che “scrivono testi” quando fanno film. Ha spiegato che qualunque cosa stiano “mettendo di fronte al mondo ci spinge in avanti”. Per loro era fondamentale “essere curiosi e apprezzare i misteri che ci sono stati dati”. Sebbene Something In The Dirt sia il più “pessimista”, ha detto che era necessario che la storia si svolgesse in quel modo.

Il duo si anima quando gli viene chiesto cosa è successo a Levi. È stato allora che la loro creatività si è accesa ed è stato quasi come guardare il processo della storia accadere proprio davanti a me.

Cosa è successo a Levi in ​​Something In The Dirt?

“È buffo che nessuno l’abbia mai chiesto. Ecco un paio di cose interessanti. Uno è… ahhh, è sicuramente, voglio dire, in realtà, Levi è sicuramente morto. Tuttavia, ecco alcuni scenari interessanti. Uno è se non fosse morto. C’è una genialità nel creare questa tragedia. Se è quello che gli è successo. C’è una poesia in questo. In effetti, chiunque l’abbia fatto avrebbe probabilmente ragione sul fatto che il progetto sarebbe stato più conosciuto. Sarebbe più probabile che fosse ben noto. Se fosse una messa in scena.

È stato come guardare un fulmine catturato in una bottiglia mentre mi sedevo e ascoltavo Benson e Moorhead pensare a un finale alternativo per il loro film. Sebbene fossero irremovibili che Levi fosse morto, erano entusiasti di condividere ciò che sarebbe potuto accadere. Benson ha creato scenari con nuovi registi che hanno inventato la tragedia e gli incidenti felici. In un finale, Levi è caduto dal suo mazzo tra i cespugli e John si è convinto che fosse morto, solo per rendersi conto che stava bene. A quel punto, John avrebbe avuto un’illuminazione che avrebbe fatto un grande finale al loro documentario. Benson lo immaginava vivere in isolamento, con John che gli diceva solo quello che aveva bisogno di sapere. Moorhead aveva anche l’idea che il Levi che abbiamo visto nel film fosse solo un attore assunto da John o qualcun altro, e non abbiamo mai incontrato il vero Levi.

È stato un piacere parlare con la coppia e, con i progetti in programma con uno dei più grandi nomi del settore, la Disney, ci sono molte cose da aspettarsi da loro. Quando gli è stato chiesto di rimbalzare tra gli enormi successi di budget Moon Knight e Loki Stagione 2, Moorhead afferma che il film indipendente dà “loro più libertà”. “Muoversi tra le due parole ha fatto oscillare avanti e indietro i loro cervelli e migliora il lavoro di entrambi”. Come l’imbroglione Dio, i personaggi di Loki, Benson e Moorhead hanno profondità. Non vedo l’ora di vedere cosa faranno con Loki Stagione 2. Something In The Dirt è ora in streaming ovunque VOD.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, adoro guardare e scrivere sull’intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slashers della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, di cui sono caporedattore.