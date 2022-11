Jurassic World Camp Cretaceous: recensione di Hidden Adventure

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

L’esperienza interattiva potrebbe essere un espediente che si sta rapidamente estinguendo, ma qui prospera. I bambini adoreranno questa divertente esperienza decisionale ambientata all’interno Mondo giurassico. Mantieni i tuoi bambini tranquilli per mezz’ora con questa piccola avventura divertente.

Esaminiamo lo speciale interattivo di Netflix Jurassic World Camp Cretaceous: Hidden Adventure, che non contiene spoiler.

Sembra passata una vita Netflix hanno pubblicato la loro prima grande esperienza interattiva, il lungometraggio del 2018, Specchio nero: Bandersnatch. Negli anni trascorsi da quando Netflix ha continuato a spingere i suoi speciali interattivi, ma l’espediente scegli la tua avventura non è del tutto iniziato come avevano sperato. Forse orientare l’esperienza verso il mercato a misura di bambino ha più senso dal punto di vista finanziario. Sembra decisamente che stiano vincendo con Jurassic World Camp Cretaceo: Avventura nascostal’ultima aggiunta alla redditizia serie di dinosauri.

In questo divertente speciale interattivo, i giocatori possono trascorrere trenta minuti della loro giornata viaggiando attraverso un parco a tema abbandonato su Isla Nublar, dove devi scappare da dinosauri famelici e risolvere indizi per trovare una scorta nascosta di cibo. A seguito del programma televisivo di successo per bambini (Jurassic World: Campo Cretaceo), giochi come esperto di dinosauri Darioa cui si uniscono i suoi amici adolescenti: Brooklynn (doppiata da Jenna Ortega), Kenji, Ben, Yaz, e Sammy. Questi campeggiatori tutt’altro che felici sono bloccati sull’isola ormai da cinque stagioni e sono pericolosamente a corto di snack.

Gli spettatori si svegliano in un nido di dinosauro nei panni di Darius, circondato da uova non schiuse. Non c’è tempo da perdere, poiché presto sarai inseguito da un dinosauro arrabbiato attraverso la giungla. Arrivi sull’orlo di una scogliera, dove devi fare la tua prima scelta di gioco, saltare sull’albero più vicino o scivolare giù da un rampicante come Tarzan. Usando il telecomando, devi prendere rapidamente una decisione. Queste decisioni iniziano in modo abbastanza innocuo e puoi persino scegliere l’altra opzione se desideri tornare indietro. Potrebbe sembrare che non ci siano conseguenze e che non ci sia abilità nel gioco, ma presto ti renderai conto che fare la scelta sbagliata finirà con la morte. Ahia!

Quando muori nel gioco, compare Mr. DNA, il personaggio dei cartoni animati reso famoso nell’originale Jurassic Park. Quindi vieni riportato al punto precedente del gioco, dove si gioca l’altra opzione più sicura. Questo può sembrare ridondante o irrilevante, ma aggiunge una vera tensione all’esperienza ed è divertente avere il controllo della propria narrativa. Penso che i bambini adoreranno questo aspetto dello speciale interattivo. E con così tante opzioni, apre la storia a infinite possibilità. Ci sono così tante direzioni diverse che puoi prendere.

Man mano che la storia si dipana, i ragazzi scoprono filmati importanti girati all’interno del recinto del rapace che alludono a un mistero che coinvolge Brimford (doppiato da Bill Nye). Questo folle progettista di parchi a tema era preoccupato che un giorno i dinosauri si sarebbero liberati e avrebbero preso il controllo del parco, quindi ha iniziato a mettere da parte del cibo in un bunker nascosto per aiutare gli ospiti bloccati. I ragazzi affamati decidono di dare la caccia a questa tana nascosta e tentare di risolvere gli enigmi di Brimford nel processo. La loro avventura li porta attraverso i molti pericoli del parco. Ciò consente alcuni bei ritorni al passato Mondo giurassico anche in franchising, con smart Blu rapace e il girosfere facendo un’apparizione.

C’è il solito umorismo sdolcinato e le battute stereotipate tra i membri del cast che ti aspetteresti da qualsiasi spettacolo per bambini, mentre l’animazione è di buona qualità. La storia in sé è piuttosto semplicistica, con qualche piccolo colpo di scena, ma è l’elemento interattivo che attirerà gli spettatori. Nel complesso è una divertente mezz’ora di divertimento decisionale per i tuoi bambini, qualcosa per tenerli occupati per un breve periodo di tempo. E ambientando questa esperienza interattiva all’interno del Mondo giurassico il marchio non farà che aumentare il divertimento dei tuoi bambini.

