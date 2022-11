Julianne Moore e Finn Wolfhard affrontano le insidie ​​della crescita nel trailer di “Quando finisci di salvare il mondo”

Dopo un anno di folle successo di horror/thriller in Ti West’s X e il suo prequel, Perlaseguito dal capriccioso Corpi Corpi Corpi, A24 si è ulteriormente affermata come una vera minaccia nell’industria cinematografica. È giusto dire che A24 si è davvero fatto un nome nel 2018 con Ereditariocon Toni Colette, seguito successivamente da quello del 2019 Mezza estate, con Florence Pugh. Ultimamente, A24 ha ampliato la propria tavolozza, allontanandosi dagli orrori di successo e concentrandosi maggiormente su progetti di lavoro d’amore che hanno molto cuore e anima per loro. Accedere: Quando finisci di salvare il mondo.

A24 ha appena lasciato cadere il rimorchio per Quando finisci di salvare il mondo, un dramma/commedia sulla relazione madre-figlio di Evelyn Katz di Julianne Moore e Ziggy Katz di Finn Wolfhard. Inizialmente, Ziggy ed Evelyn faticano a vedersi faccia a faccia, preferendo di gran lunga connettersi con gli altri piuttosto che tra loro, il che alla fine porta Evelyn a fare amicizia con un ragazzo in un rifugio per donne mentre Ziggy si innamora di un compagno di studi.

Quando finisci di salvare il mondo capita anche di essere il debutto alla regia dell’attore affermato Jesse Eisenberg, più noto come Columbus nel Zombieland serie e Lex Luthor in Batman contro Superman: Dawn of Justice. Eisenberg ha recitato l’ultima volta nel thriller del 2021 Indiano selvaggio accanto a Michael Greyeyes e Chaske Spencer. Prima di allora, ha recitato nel dramma biografico Resistenza e il seguito di 2009’s Zombieland, Zombieland: doppio tocco.

Il film è basato sull’omonimo dramma audio del 2020 di Eisenberg, che ha scelto di realizzare come lungometraggio. Quando finisci di salvare il mondo ha fatto il suo debutto al Sundance Film Festival il 20 gennaio 2022, con recensioni molto positive. Accanto a Moore e Wolfhard, Alisha Boe, Jay O. Sanders, Billy Bryk ed Eleonore Hendricks recitano in ruoli secondari.

Sfortunatamente, il trailer non ci dà molto da fare per quanto riguarda una data di uscita ufficiale. Dopo l’intertitolo, un testo recita semplicemente: “Prossimamente”.