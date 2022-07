Jordan Peele non è d’accordo con i fan che lo nominano il miglior regista horror di sempre

Foto di JC Olivera/Getty Images

Non si può negarlo Jordan Peel è uno dei migliori registi horror dell’era moderna, con Uscire diventando un fenomeno della stagione critica, commerciale, culturale e dei premi, mentre Noi non è mancato il successo al botteghino e tra il pubblico. Tuttavia, il suo terzo film non è ancora stato rilasciato, ma alcuni fan stanno operando partendo dal presupposto che sia già il più grande di tutti i tempi.

Certo, le prime reazioni a NO sono stati straordinariamente entusiasti e sembra che Peele debba ancora mettere un piede sbagliato quando si tratta della sua produzione cinematografica, ma quelli che lo definiscono il meglio del meglio stanno saltando la pistola a una certa distanza, specialmente quando Wes Craven , George A. Romero, Sam Raimi, Dario Argento, Mike Flanagan, James Wan e innumerevoli altri hanno tutti sfornato (o sfornato) storie terrificanti per molto più tempo.

Anche se va bene affermare che Peele guida il gruppo, una persona che non è d’accordo con veemenza con il nascente sentimento online è… beh, Jordan Peele. Dopo aver preso atto del dibattito che ha travolto Twitter la scorsa notte, il regista premio Oscar è intervenuto per offrire i suoi due centesimi sulla questione.