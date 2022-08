Jon Hamm resuscita un franchise comico nel trailer di “Confess, Fletch”.

X

Un nuovo trailer e poster sono qui per il Jon Hamm-commedia/mistero con protagonista Confessa, Fletch, più di tre decenni dopo che Chevy Chase ha interpretato Irwin M. “Fletch” Fletcher per la prima volta sugli schermi cinematografici negli anni ’85 Fletch.

Ancora una volta basato sulle opere del romanziere Gregory McDonald, questa new entry nel franchise rappresenta il primo adattamento cinematografico del personaggio dal 1989 Fletch vive e la prima versione cinematografica del protagonista Fletch a non essere interpretata da Chase, secondo IMDb.

Il film è incentrato sul giornalista investigativo Fletch, interpretato da Hamm, che viene nominato come uno dei principali sospettati di omicidi multipli, spingendolo a tentare di riabilitare il suo nome mentre cerca anche di individuare la collezione d’arte che è stata rubata alla sua fidanzata a Roma.

Il film è interpretato insieme a Marcia Gay Harden, Kyle MacLachlan, Roy Wood Jr., Lorenza Izzo e Hamm’s Uomini pazzi il co-protagonista John Slattery, che interpreta Frank, l’editore del giornale di Fletch a Boston.

Confessa, Fletch è diretto dal regista dietro 2007 Molto male e del 2009 AdventurelandGreg Mottola, che ha condiviso un poster del film su Twitter.

Mottola ha anche rivelato in una recente intervista con Entertainment Weekly che è stato un suggerimento di Hamm, che sta anche producendo il film, di scegliere Slattery nel film.

“[T]i ragazzi del tubo hanno una tale abbreviazione che sono subito caduti in un ritmo molto divertente e divertente “, ha spiegato Mottola.

Il regista ha continuato spiegando che Chase non è stato contattato per fare alcun tipo di cameo nel film, quindi Confessa, Fletch potrebbe reggersi da solo come una “cosa nuova”.

Confessa, Fletchche è basato sull’omonimo romanzo di McDonald’s del 1976 ma ambientato ai giorni nostri, è previsto che uscirà nei cinema, in digitale e on-demand il 16 settembre.