John Krasinski ha scherzato sul ritorno al MCU in “Deadpool 3”

Immagini tramite Marvel Studios

Per qualcuno che non confermerebbe se dovesse riprendere il suo ruolo per gli MCU Fantastici Quattro, John Krasinski gli piace fare una scenata, poiché i fan hanno scambiato un tweet scherzoso e hanno pensato che sarebbe tornato al MCU Deadpool 3. Alla gente piace vedere Internet esplodere nel caos, vero?

Per il contesto, Ryan Reynolds reciterà nel futuro film di Krasinski intitolato Se. Stranamente, entrambi i film usciranno nel 2024. Quindi, quando Reynolds ha pubblicato il suo Deadpool 3 annuncio, Krasinski ha risposto tramite citazioni tweet e ha chiesto “Aspetta, è questo il nostro film?”

Purtroppo questo scherzo è andato oltre la testa delle persone.