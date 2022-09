Jo Koy: In diretta dalla recensione del Forum di Los Angeles

Riepilogo

Uno spettacolo di cabaret molto onesto, riconoscibile e divertente e Koy ha dei denti davvero bianchi in mostra.

Lo speciale comico Netflix Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum uscirà il 13 settembre 2022.

Jo Koy ritorna con il suo quarto speciale comico, il primo in due anni, eseguito dal vivo dall’incantevole Los Angeles. Con una durata di un’ora e quattordici minuti, questo spettacolo di cabaret è di prima classe e dovrebbe essere aggiunto immediatamente alla tua lista di controllo. Avevo decisamente bisogno di una risata e di risollevarmi questa settimana, e questo ha fatto proprio il trucco.

Uscendo da un pubblico dal vivo, Jo Koy possiede il palco, iniziando il suo speciale comico con battute su Covid, quarantena e maschere. Stiamo sicuramente arrivando a un punto sicuro in cui possiamo fare battute sugli ultimi due terribili anni senza essere cancellati. Di cui scherza anche, mentre si avvicina a due membri del pubblico che indossano una maschera, li prega di non cancellarlo. Il Covid ci ha spaventato tutti, e si tratta di trovare la commedia nei momenti peggiori, per aiutare a migliorare la vita.

Un palcoscenico gigantesco, con un pubblico enorme e vivace, che un uomo cattura l’attenzione e usa lo spazio a suo vantaggio. In tutto nero, sembra molto casual e di classe e, soprattutto, sembra a suo agio. Questo è ciò che ama fare, e intrattenere è il dono che continua a fare. Il suo formato di narrazione è molto divertente e le sue storie sulla sua famiglia e le sue esperienze nelle Filippine sono davvero fantastiche. Sentire parlare della sua cultura è commovente e divertente.

Ci sono molte imprecazioni e nessuna di queste sembra forzata, la sua commedia è tempestiva ed eseguita in modo eccellente. Le battute vanno da carine a crude, da come dormiamo a scherzare sulla figa pulita e ben lavata di sua madre.

Koy coinvolge anche il pubblico e questo dà vita allo spettacolo e aggiunge una grande dimensione a questi speciali comici “dal vivo”. Vedere le vere reazioni del pubblico alla commedia fa sentire il pubblico a casa come se fossimo lì e le loro risate ci fanno ridere.

C’è una sezione molto appassionata sul razzismo sistematico, e puoi vedere il carburante e la spinta dietro il suo lavoro e come lo ha fatto, come è stato in grado di fare questi speciali e perché significano così tanto per lui. In questa piccola sezione, usa questa piattaforma e questa commedia per prendere posizione e fare impressione, e sicuramente lo fa bene.

Ora non fraintendermi, non tutte le battute mi hanno fatto ridere, ma l’intera ora ha un ottimo ritmo ed è divertente da guardare. Tuttavia, ciò che mi è davvero piaciuto di questo speciale è che so che c’è qualcosa in cui tutti possono relazionarsi e prendere in giro, quindi vale la pena guardarlo.

Cosa ne pensi dello speciale comico Netflix Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo stand-up con un abbonamento a Netflix.

