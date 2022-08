JK Rowling rivela perché non è apparsa in “Il ritorno di Hogwarts”

Fin dal documentario, 20° anniversario di Harry Potter: Ritorno a Hogwarts è stato rilasciato, i fan hanno notato che l’autore del libro, JK Rowling, non era alla riunione. Piuttosto, è apparsa in filmati d’archivio della Warner Bros. Ma dopo mesi di mistero sull’assenza dell’autore, è stato rivelato che la Rowling ha rifiutato l’invito a comparire nello speciale.

In un’intervista al programma radiofonico di Graham Norton, la Rowling ha rivelato che la sua assenza non era dovuta alle controversie che la circondavano. In realtà è stata una sua scelta di non apparire nello speciale del 20° anniversario. Il motivo per cui ha rifiutato l’invito a comparire nello speciale è che il documentario riguardava più i film piuttosto che la serie di libri.

“Mi è stato chiesto di partecipare. Ho deciso che non volevo farlo. Ho pensato che riguardasse i film più che i libri, giustamente. Nessuno ha detto: ‘Non farlo’. Mi è stato chiesto di farlo e ho deciso di non farlo”.

Alla fine del 2021, è stato rivelato che la Rowling non sarebbe apparsa nello speciale del 20° anniversario. Tuttavia, i fan hanno ipotizzato che fosse dovuto a polemiche dovute alle sue opinioni anti-trans. Inoltre, sia Daniel Radcliffe che Emma Watson hanno rinunciato all’autore per ragioni simili. Secondo Entertainment Weekly, il team della Rowling ha stabilito che i “filmati d’archivio” dei commenti dell’autore sarebbero stati più “adeguati” per lo speciale.

Dopo il rilascio di Harry PotterRowling ha rilasciato Animali fantastici, una serie spin-off prequel in cinque parti basata sull’universo di Harry Potter. Tuttavia, c’erano voci secondo cui i film quattro e cinque non avrebbero avuto il via libera a causa di come I segreti di Silente sta ottenendo scarsi risultati al botteghino.