JJ Abrams è stato arrostito per aver rubato denaro dopo altri 2 progetti che mordono la polvere

Nel settembre 2019 è stato annunciato che JJ Abrams e la sua società di produzione Bad Robot aveva stipulato un enorme accordo di sviluppo con WarnerMedia, che si diceva valesse ben 250 milioni di dollari, se non molti di più.

All’epoca si alzavano le sopracciglia, ma il regista e i suoi collaboratori avevano un debole per il successo di critica e commerciale su schermi grandi e piccoli attraverso il loro coinvolgimento in marchi come Guerre stellari, Star Trek, Missione impossibileil Cloverfield franchising, Perduto, Frangia, Persona di interessee molto altro ancora.

Tuttavia, avanti veloce di tre anni e Abrams non ha consegnato praticamente nulla. La Warner Bros. non ha rilasciato alcuna funzionalità con il marchio Bad Robot, mentre l’unica avventura episodica ad emergere è stata Paese di Lovecraftche si è trovata cancellata dopo una sola stagione (sebbene estremamente popolare).

Ora che Abrams’ Madame X e Costantino gli spettacoli sono stati cancellati, si sono uniti Batman: Crociato incappucciato e Demimonde nella pila degli scarti, con il futuro di Spolverino, Justice League Oscuro, Zatannae il riavvio di Superman in fase di sviluppo insieme a Ta-Nehisi Coates ora sotto intenso controllo. In effetti, i fan sono stati assolutamente arrostiti La forza si risveglia e L’ascesa di Skywalker director online, per aver effettivamente preso i soldi di WB e non averci fatto la radice quadrata del nulla.